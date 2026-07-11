americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bibee domina 6 2/3 entradas y los Guardianes frenan a los Marlins 4-1

MIAMI (AP) — Tanner Bibee lanzó 6 2/3 sólidas entradas, Steven Kwan y Patrick Bailey conectaron dobles de dos carreras y los Guardianes de Cleveland vencieron 4-1 a los Marlins de Miami el sábado.

Tanner Bibee, lanzador de los Guardianes de Cleveland, lanza en la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marlins de Miami, el sábado 11 de julio de 2026, en Miami. (AP Foto/Jim Rassol)
Tanner Bibee, lanzador de los Guardianes de Cleveland, lanza en la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marlins de Miami, el sábado 11 de julio de 2026, en Miami. (AP Foto/Jim Rassol) AP

El venezolano Gabriel Arias pegó tres imparables por los Guardianes, que aseguraron la serie tras ganar el primer juego 3-2 el viernes. Los Marlins, que perdieron su primera serie desde el 14-16 de junio en Filadelfia, habían ganado seis series consecutivas en casa.

Bibee (3-9) permitió una carrera y cuatro hits, otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a tres. Colin Holderman lanzó una novena entrada de 1-2-3 para su primer salvamento.

El abridor de Miami, el dominicano Eury Pérez (5-7), quien en su salida anterior ante los Atléticos el 5 de julio lanzó siete entradas perfectas, permitió dos carreras y ocho hits en seis entradas. El derecho dio dos boletos y ponchó a seis.

El doble de Kwan en la cuarta puso a Cleveland arriba 2-0. Arias y Petey Halpin conectaron sencillos consecutivos y ambos anotaron cuando Kwan pegó un rodado hacia el lado contrario que se coló por dentro de la línea y rodó hacia la zona de foul del jardín izquierdo.

Liam Hicks conectó un sencillo impulsor en la séptima.

Xavier Edwards conectó un sencillo de dos outs al jardín izquierdo con corredores en primera y segunda en la tercera entrada, lo que pareció darle a Miami una ventaja temprana. Pero cuando el corredor que iba al frente, Otto López, se acercaba al plato, Kwan tiró a segunda, donde el corredor que venía detrás, Kyle Stowers, se pasó de la almohadilla y fue puesto out con toque para el tercer out antes de que López tocara el plato.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Destacados del día

Marco Rubio advierte al régimen cubano: reformas reales antes de que sea demasiado tarde

Marco Rubio advierte al régimen cubano: reformas reales "antes de que sea demasiado tarde"

¿Preparan escaño para El Cangrejo? Asamblea Nacional de Cuba sesionará el 29 de julio

¿Preparan escaño para El Cangrejo? Asamblea Nacional de Cuba sesionará el 29 de julio

Muere persona tras caer al mar en el Malecón de La Habana; vecinos lo vinculan a la crisis de agua

Muere persona tras caer al mar en el Malecón de La Habana; vecinos lo vinculan a la crisis de agua

MIAMI en ALERTA por reportes de drones iraníes en Cuba capaces de alcanzar Florida

MIAMI en ALERTA por reportes de drones iraníes en Cuba capaces de alcanzar Florida

Fallo entre Santa Clara y Sancti Spíritus provoca cuarto apagón total en Cuba en vísperas del 11J

Fallo entre Santa Clara y Sancti Spíritus provoca cuarto apagón total en Cuba en vísperas del 11J

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter