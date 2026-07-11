Bibee domina 6 2/3 entradas y los Guardianes frenan a los Marlins 4-1

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Tanner Bibee, lanzador de los Guardianes de Cleveland, lanza en la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marlins de Miami, el sábado 11 de julio de 2026, en Miami. (AP Foto/Jim Rassol) AP

El venezolano Gabriel Arias pegó tres imparables por los Guardianes, que aseguraron la serie tras ganar el primer juego 3-2 el viernes. Los Marlins, que perdieron su primera serie desde el 14-16 de junio en Filadelfia, habían ganado seis series consecutivas en casa.

Bibee (3-9) permitió una carrera y cuatro hits, otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a tres. Colin Holderman lanzó una novena entrada de 1-2-3 para su primer salvamento.

El abridor de Miami, el dominicano Eury Pérez (5-7), quien en su salida anterior ante los Atléticos el 5 de julio lanzó siete entradas perfectas, permitió dos carreras y ocho hits en seis entradas. El derecho dio dos boletos y ponchó a seis.

El doble de Kwan en la cuarta puso a Cleveland arriba 2-0. Arias y Petey Halpin conectaron sencillos consecutivos y ambos anotaron cuando Kwan pegó un rodado hacia el lado contrario que se coló por dentro de la línea y rodó hacia la zona de foul del jardín izquierdo.

Liam Hicks conectó un sencillo impulsor en la séptima.

Xavier Edwards conectó un sencillo de dos outs al jardín izquierdo con corredores en primera y segunda en la tercera entrada, lo que pareció darle a Miami una ventaja temprana. Pero cuando el corredor que iba al frente, Otto López, se acercaba al plato, Kwan tiró a segunda, donde el corredor que venía detrás, Kyle Stowers, se pasó de la almohadilla y fue puesto out con toque para el tercer out antes de que López tocara el plato.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP