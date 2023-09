Beyoncé celebró sus 42 años en un show en Los Ángeles repleto de estrellas, desde Kim Kardashian a Jeff Bezos

El paso de Beyoncé por Los Ángeles durante su gira The Reinassance Tour ha sido un rotundo éxito. Pero sin lugar a dudas, su más reciente show en el histórico recinto quedará en la memoria de la diva del pop por mucho tiempo, pues tanto el público conformado por 70 mil personas y varios invitados sorpresa, se encargaron de celebrar el cumpleaños de la Queen B de una manera muy especial.La primer sorpresa llegó de parte de sus fanáticos, que a través de redes sociales, se organizaron para pintar de negro y amarillo el SoFi Stadium con globos que hacían alusión a la “abeja reina”. A esto se le suma que hace unas semanas, Beyoncé le pidió a sus fanáticos que en sus próximos shows se presentaran con ropas plateadas; esto para celebrar “la temporada de los virgo” y por supuesto, su cumpleaños. Los fans no quisieron decepcionar a su reina y desde hace varios días, los shows de Beyoncé han brillado en un intenso color plata, y el show del 4 de septiembre no podía ser la excepción.

LUSAGQPXLVA3PBJZCEE2YEV4CM.avif

Otra de las celebridades que fue vista en el espectáculo fue nada menos que Adele, quien ya había compartido su emoción de ver a Beyoncé en vivo. Hubo rumores de que se presentaría en el escenario junto a la cumpleañera, pero al parecer, esto no fue posible. Las imágenes captadas por los fanáticos mostraron a la intérprete de Rolling in the Deep junto a su novio Rich Paul, aunque parecía que no estaban de muy buen humor.