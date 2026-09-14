Betis prolonga su inicio de cuento de hadas con triunfo sobre Villarreal

Compartir en:









El Real Betis doblegó 2-1 en Villarreal para quedar igualado en puntos con el Real Madrid, segundo clasificado, en La Liga.

El triunfo, gracias a los goles de Cucho Hernández y Natan, llegó 10 días después de que derrotara 1-0 al Real Madrid en La Liga, y menos de una semana después de que superara 3-2 al Lille en su primer partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones desde 2005.

El resultado en el Estadio de la Cerámica impulsa al Betis al segundo lugar, empatado con el Madrid con 12 puntos. Barcelona lidera con 15 unidades.

Fue otra noche decepcionante para el equipo local, que todavía no gana esta temporada y está tercero por la cola con dos puntos en cinco partidos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP