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Bernal y Herrera conectan jonrones en la octava y Cardenales vencen 5-3 a Nacionales

SAN LUIS (AP) — Los panameños Iván Herrera y Leo Bernal conectaron un par de jonrones, mientras los Cardenales de San Luis anotaron tres carreras en la octava entrada para remontar y vencer el domingo 5-3 a los Nacionales de Washington.

Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, es felicitado por sus compañeros tras conectar un jonrón solitario durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Nacionales de Washington, el domingo 20 de septiembre de 2026, en San Luis. (Foto AP/Scott Kane)
Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, es felicitado por sus compañeros tras conectar un jonrón solitario durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Nacionales de Washington, el domingo 20 de septiembre de 2026, en San Luis. (Foto AP/Scott Kane) AP

Bernal pegó su quinto jonrón de la temporada ante el dominicano Yovanny Cruz (0-2) después de que Erik Tolman otorgó base por bolas a Jordan Walker con dos outs en la octava.

Herrera conectó su segundo jonrón del juego y el décimo octavo de la temporada para empatar el partido 3-3, luego de haber disparado un cuadrangular solitario en la primera entrada.

Fue el tercer juego de múltiples jonrones en la carrera de Herrera y el segundo esta temporada.

El mexicano Luis Gastelum (5-3) lanzó una octava entrada sin carreras para San Luis, y Riley O’Brien trabajó una novena perfecta para apuntarse su salvamento 38, el mayor total de la Liga Nacional.

Jake Irvin permitió dos carreras con tres hits y ponchó a ocho en 5 1/3 innings por los Nacionales.

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