Bennett permite 1 hit en 6 innings y Medias Rojas amplían racha de triunfos con 10-0 ante Rays

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El lanzador de los Medias Rojas de Boston, Jake Bennett, realiza un lanzamiento durante la primera entrada del primer juego de una doble cartelera contra los Rays de Tampa Bay, el viernes 17 de julio de 2026, en Boston. (Foto AP/Mark Stockwell) AP

Narváez y el mexicoamericano Jarren Duran impulsaron tres carreras cada uno para Boston, que había llegado al receso del Juego de Estrellas con nueve victorias consecutivas, todas como visitante.

Yoshida, Narváez y Caleb Durbin sumaron tres hits cada uno. Los Medias Rojas superaron en hits 15-3 a los Rays, líderes de la División Este de la Liga Americana.

Bennett (5-3) ponchó a tres y ganó su cuarta apertura consecutiva. Tras otorgar su única base por bolas con un out en la primera entrada, el zurdo retiró a nueve bateadores seguidos antes de que el dominicano Junior Caminero conectara un sencillo en la cuarta.

Alex Gamboa trabajó las últimas tres entradas para conseguir su primer salvamento.

El primera base venezolano de los Medias Rojas, Willson Contreras, elegido al Juego de Estrellas, cumplió el quinto y último partido de su suspensión por sus acciones durante un incidente que vació las bancas contra Washington el mes pasado.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP