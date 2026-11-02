Bengals ajustan su rutina para enfrentar a los Falcons en Madrid y sólo piensan en ganar

El tight end de los Bengals de Cincinnati Mike Gesicki celebra tras anotar en el encuentro ante los Titans de Tennessee el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Joshua A. Bickel) AP

Por eso los Bengals tienen un calendario distinto para el partido del domingo contra los Falcons de Atlanta en Madrid.

Los Bengals saldrán el martes después de entrenar en Cincinnati. Tendrán libre el miércoles y luego entrenarán el jueves y el viernes en la capital española.

Taylor explicó que la decisión de viajar dos días antes en comparación con el viaje a Londres fue para que los jugadores se aclimataran lo más rápido posible y llegaran frescos al domingo.

“La semana se configura de manera diferente. Acelera un poco a los entrenadores, porque la comodidad de estar aquí en nuestra oficina es distinta a estar de viaje. Todo lo que puedas dejar hecho aquí antes de subirte al avión, prefieres hacerlo. Ir puliendo cosas sobre la marcha”, comentó Taylor. “Lo tratas como una semana de seis días”.

Aunque los Bengals se dirigen a Europa, el enfoque seguirá siendo mantener el impulso tras tres victorias consecutivas.

Cincinnati arrancó 5-2 por primera vez desde 2021, después de remontar para imponerse 43-36 en tiempo extra a los Titans de Tennessee.

Taylor y compañía también buscarán empezar más rápido. Los Bengals han remontado desventajas de 13 puntos en la primera mitad en las últimas dos semanas, convirtiéndose en el primer equipo desde Nueva Orleans en 2020 en lograrlo.

Según Sportradar, es la tercera vez que los Bengals lo consiguen en su historia (1981 y 2001).

El tackle defensivo Dexter Lawrence señaló que, aunque los Bengals tendrán algo de tiempo para conocer, el foco sigue puesto en mejorar a 6-2 y quedar empatados con Pittsburgh en la cima de la AFC Norte antes de una revancha clave en Cincinnati en horario estelar el 15 de noviembre.

“Simplemente saber que estamos allí por trabajo y para prepararnos así y arrancar rápido, que es algo que no hemos hecho. Esta es otra oportunidad para nosotros de empezar rápido”, manifestó.

Taylor indicó que el viaje al extranjero también es una oportunidad para expandir la Who Dey Nation y seguir viendo apoyo de algunos de sus aficionados europeos.

“Estoy seguro de que tenemos muchos en España que irán a vernos jugar. Estoy seguro de que captaremos nuevos aficionados mientras estemos allí y tengan la oportunidad de conocer a algunos de nuestros jugadores, comprar parte de nuestra indumentaria y convertirse en aficionados de por vida después de un viaje como este. Esa parte no se me pasa por alto y creo que es algo que todos deberíamos abrazar”, expresó.

“Por eso me gusta ir el martes y darles a nuestros jugadores la oportunidad de ir, aclimatarse a la cultura y al lugar al que, de otro modo, quizá nunca iríamos”.

“Pero al final del día, estamos allí para ganar”.

Qué funciona

Joe Burrow es el cuarto quarterback en la historia de la liga con al menos cuatro pases de touchdown y un índice de pasador de al menos 115 en tres partidos consecutivos, uniéndose a Peyton Manning (2004 con Indianapolis), Russell Wilson (2020 con Seattle) y Matthew Stafford (2025 con los Rams de Los Ángeles).

Necesita ayuda

Los Bengals han permitido touchdowns en la primera posesión en tres partidos seguidos, mientras que los rivales han anotado en su primera posesión en cinco de siete partidos. Los 27 puntos permitidos en las primeras series ofensivas (tres touchdowns, dos goles de campo) están empatados como la cuarta mayor cifra de la liga.

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FUENTE: AP