americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ben Rice participará en el Derby de Jonrones; busca ser el 1er ganador de Yankees desde 2017

El toletero de los Yankees de Nueva York Ben Rice buscará ganar el Derby de Jonrones en Filadelfia el 13 de julio.

Rice, quien lidera a los Yankees con 25 cuadrangulares esta temporada, anunció el martes que participará en el Derby.

Intentará convertirse en el primer jugador de los Yankees en ganar el derby desde Aaron Judge en 2017.

Rice, de 27 años, manifestó en redes sociales que su padre, Dan —quien fue lanzador del equipo de béisbol de Brown en la década de 1980—, le hará los lanzamientos. Rice señaló que ya han estado practicando para el concurso.

Rice suma 58 jonrones en sus primeras tres temporadas en las Grandes Ligas.

Este será el segundo año consecutivo en que un jugador de los Yankees aparecerá en el Derby de Jonrones. Jazz Chisholm Jr. participó el año pasado, pero fue eliminado en la primera ronda.

Judge es uno de cuatro jugadores de los Yankees que han ganado el Derby de Jonrones. Los otros son Tino Martinez (1997), Jason Giambi (2002) y Robinson Canó (2011).

El dominicano Junior Caminero, de Tampa Bay, también participará en el evento. Aún no se ha anunciado el grupo completo de participantes.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Folarin Balogun (20) celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez)

FIFA suspende la sanción de un partido a Balogun y podrá jugar con EEUU ante Bélgica

Aviones militares sobrevuelan el estadio de Filadelfia deurante el partido del Mundial entre Paraguay y Francia, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton)

Aficionados del Mundial celebran 250 años de independencia de EEUU en Filadelfia y Houston

Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Destacados del día

Embajadora cubana niega poder político de El Cangrejo pese a su oferta de negociar con Trump

Embajadora cubana niega poder político de El Cangrejo pese a su oferta de negociar con Trump

ALERTAN sobre posible colapso TOTAL de Cuba en JULIO tras nuevo Apagón Nacional

ALERTAN sobre posible colapso TOTAL de Cuba en JULIO tras nuevo Apagón Nacional

El Cangrejo se presenta como heredero de la dictadura cubana ¿QUE PASARA CON DIAZ-CANEL?

El Cangrejo se presenta como heredero de la dictadura cubana ¿QUE PASARA CON DIAZ-CANEL?

Cuba sigue en apagón general casi 24 horas después del colapso total del sistema eléctrico nacional

Cuba sigue en apagón general casi 24 horas después del colapso total del sistema eléctrico nacional

Familia de cubano muerto bajo custodia de ICE demanda más de un millón de dólares en Texas

Familia de cubano muerto bajo custodia de ICE demanda más de un millón de dólares en Texas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter