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Bellinger y Chisholm pegan jonrones en la 8va y guían a Yankees sobre Medias Rojas 6-1

NUEVA YORK (AP) — El jonrón de Cody Bellinger para romper el empate encendió una octava entrada de cinco carreras, rematada por el batazo de tres carreras de Jazz Chisholm Jr., y los maltrechos Yankees de Nueva York vencieron el domingo 6-1 a los Medias Rojas de Boston.

Cody Bellinger (derecha), de los Yankees de Nueva York, conecta un jonrón durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el domingo 7 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Pamela Smith)
Cody Bellinger (derecha), de los Yankees de Nueva York, conecta un jonrón durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el domingo 7 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Pamela Smith) AP

Nueva York (38-26) rescató un reparto de victorias en la serie de dos juegos acortada por la lluvia y se acercó a puntos porcentuales del líder Tampa Bay (37-25), que encabeza el Este de la Liga Americana desde el 10 de mayo.

Tim Hill (3-2) lanzó una octava entrada perfecta.

Al lanzar contra el equipo al que apoyaba cuando crecía, el abridor de los Yankees Cam Schlittler bajó su efectividad a 1.87, con su novena apertura permitiendo cero o una carrera. Permitió un doble impulsor con dos outs en la sexta a su último bateador, el venezolano Willson Contreras.

El panameño José Caballero conectó un doble en la quinta y anotó cuando Paul Goldschmidt elevó un sencillo impulsor hacia el jardín derecho.

El abridor venezolano de Boston Ranger Suárez, que tiene marca de 0-1 en seis aperturas desde el 27 de abril, permitió una carrera y seis hits en 6 1/3 entradas.

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