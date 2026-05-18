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Bellinger y Chisholm pegan jonrones de 2 carreras en la séptima y Yankees vencen 7-6 a Azulejos

NUEVA YORK (AP) — Cody Bellinger y Jazz Chisholm Jr. conectaron jonrones de dos carreras ante el cubano Yariel Rodríguez en la séptima entrada, y los Yankees de Nueva York sobrevivieron a otra actuación titubeante de David Bednar para vencer el lunes 7-6 a los Azulejos de Toronto para abrir una estadía en casa contra rivales de la División Este de la Liga Americana tras una gira de 2-7.

Jazz Chisholm Jr. de los Yankees de Nueva York celebra su jonrón de dos carreras en la séptima entrada ante los Azulejos de Toronto el lunes 18 de mayo del 2026. (AP Foto/Seth Wenig)
Jazz Chisholm Jr. de los Yankees de Nueva York celebra su jonrón de dos carreras en la séptima entrada ante los Azulejos de Toronto el lunes 18 de mayo del 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Paul Goldschmidt impulsó dos carreras, incluido un cuadrangular al primer lanzamiento del juego de Patrick Corbin, y Bednar permitió una carrera en la novena entrada antes de dejar a dos corredores varados al ponchar a George Springer y retirar al dominicano Vladimir Guerrero Jr. con un rodado.

Ernie Clement produjo cuatro carreras, incluido un jonrón de tres carreras, y Springer conectó su primer jonrón desde el 30 de marzo por los Azulejos.

Nueva York, que mejoró a 4-10 en juegos decididos por una carrera, perdía 3-1 en la cuarta entrada y 5-3 en la séptima en su primer juego contra Toronto desde que perdió la Serie Divisional de la Liga Americana del año pasado.

Aaron Judge conectó un sencillo ante Rodríguez (0-1), quien acababa de entrar como relevista con dos outs, y Bellinger envió un splitter bajo al bullpen de los Yankees en el jardín derecho-central. El bateador emergente Trent Grisham recibió base por bolas y Chisholm cortó un slider por la línea del jardín izquierdo.

Se quedó en el plato, mirando y ladeándose como para obligar a que la pelota quedara buena, y esta golpeó el poste de foul. Chisholm lanzó el bate, se giró hacia sus compañeros en el dugout y se golpeó el pecho, y luego hizo un gesto de tiro de baloncesto mientras recorría las bases.

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