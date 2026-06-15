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Bélgica salva empate 1-1 con Egipto en el Mundial. Lukaku provoca autogol

SEATTLE (AP) — La mera presencia de Romelu Lukaku derivó en el solitario gol de Bélgica segundos después de que ingresara como suplente en el segundo tiempo, dándole el lunes a su equipo el empate 1-1 con Egipto en el Mundial.

El egipcio Mohamed Hany (3) anota un autogol frente al belga Romelu Lukaku (9) y el arquero egipcio Mostafa Shoubir (23) durante el partido del Grupo G entre Bélgica y Egipto, el lunes 15 de junio, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernández)
El egipcio Mohamed Hany (3) anota un autogol frente al belga Romelu Lukaku (9) y el arquero egipcio Mostafa Shoubir (23) durante el partido del Grupo G entre Bélgica y Egipto, el lunes 15 de junio, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Con Bélgica abajo 1-0, Lukaku ingresó a los 66 minutos. El artillero corrió por el centro del campo y se estiró para empujar a la red un centro desde la derecha, pero el defensor egipcio Mohamed Hany lo hizo antes para ser acreditado con el autogol.

Lukaku llevaba escasos 23 segundos en el campo.

Emam Ashour había puesto en ventaja a los egipcios a los 19 minutos con su primer gol internacional.

Ashour, un mediocampista que disputaba su partido número 30 con su país, aprovechó un fallo defensivo para darle a Egipto apenas su segunda ventaja en un partido del Mundial. Los egipcios, que disputan su cuarto Mundial, todavía nunca han ganado un partido en el torneo.

Bélgica fue eliminado en la fase de grupos en el Mundial de 2022 en Qatar y no ha ganado ninguno de sus últimos tres partidos en el torneo.

Egipto tuvo numerosas ocasiones para ampliar su ventaja, pero no pudo liquidar a los Diablos Rojos. Lukaku y su compañero Kevin De Bruyne también dispusieron una gran cantidad de oportunidades para ponerse en ventaja.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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