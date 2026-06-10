Bélgica espera que Jérémy Doku esté disponible para el primer partido del Mundial ante Egipto

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El belga Jeremy Doku durante el partido amistoso entre las selecciones de Croacia y Bélgica, el martes 2 de junio de 2026, en Rijeka, Croacia. (AP Foto/Darko Bandic) AP

Doku participó en toda la sesión de entrenamiento del miércoles que estuvo abierta a la prensa. El extremo Alexis Saelemaekers indicó que cree que el cuerpo técnico de la selección puede mantener a Doku en forma para el torneo.

“Cuando Jérémy sale del campo, es lógico que de inmediato surjan interrogantes", señaló Saelemaekers en francés. "Pero no es nada grave”.

Doku ha sido parte de la selección belga desde 2020. En la eliminatoria mundialista de 2025, Doku anotó un gol en el triunfo de 4-3 sobre Gales. Además, firmó un doblete en la victoria de 7-0 ante Liechtenstein, el cual le aseguró a Bélgica su boleto al Mundial de este año.

Doku ha marcado siete goles en 42 apariciones con la selección belga.

Debast, fuera El zaguero central Zeno Debast fue el único jugador belga ausente del entrenamiento del miércoles, tal como se anticipaba. Debast, de 22 años, se lesionó la pierna en mayo durante una sesión de práctica con el club portugués Sporting de Lisboa y no se tiene prevista su participación hasta más adelante en el torneo.

Debast ha disputado 26 partidos con Bélgica y formó parte de la convocatoria para el Mundial de Qatar 2022.

___ Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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