Bélgica describe una explosión cerca de una sinagoga como "despreciable ataque antisemita"

BRUSELAS (AP) — El ministro belga del Interior, Bernard Quintin, afirmó el lunes que una explosión ocurrida durante la noche cerca de una sinagoga en la ciudad oriental de Lieja fue “un acto antisemita despreciable” y que fiscales federales estaban investigando, mientras varios países de Europa refuerzan la seguridad debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Un policía se ve cerca de una cerca mientras vigila una zona tras una detonación cerca de una sinagoga en Lieja, Bélgica, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Foto/Valentin Bianchi)
Un policía se ve cerca de una cerca mientras vigila una zona tras una detonación cerca de una sinagoga en Lieja, Bélgica, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Foto/Valentin Bianchi)

La policía de Lieja informó que la explosión en el exterior de la sinagoga ocurrió en las primeras horas de la madrugada del lunes. Nadie resultó herido, pero las ventanas de un edificio frente a la sinagoga reventaron.

La calle permaneció acordonada mientras los investigadores registraban la zona, indicó un comunicado.

“La explosión frente a la sinagoga de Lieja fue un acto antisemita despreciable que apuntó directamente contra la comunidad judía de Bélgica", escribió Quintin en una publicación en X. "La seguridad en torno a sitios similares seguirá reforzándose”. No estableció ningún vínculo entre la explosión y la guerra con Irán.

Bélgica, Francia y Alemania figuran entre varios países europeos que han dicho que reforzarían la seguridad en respuesta a la guerra, y también han insistido en que no están desempeñando ningún papel activo en el conflicto junto a Estados Unidos e Israel.

El ministro de Transporte de Bélgica ha exigido que se refuerce la seguridad en torno a la red ferroviaria del país.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

