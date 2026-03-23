americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bélgica descarta a Hans Vanaken y Leandro Trossard para amistosos en Estados Unidos

BRUSELAS (AP) — El mediocampista del Club Brugge, Hans Vanaken, y el extremo del Arsenal, Leandro Trossard, quedaron descartados para los próximos partidos amistosos de Bélgica en Estados Unidos, de cara al Mundial.

Bukayo Saka, izquierda, del Arsenal, habla con su compañero Leandro Trossard después del final del juego por el título de la Copa de la Liga de Inglaterra entre Arsenal y Manchester City el domingo 22 de marzo de 2026, en Londres. (AP Foto/Maja Smiejkowska)
Bukayo Saka, izquierda, del Arsenal, habla con su compañero Leandro Trossard después del final del juego por el título de la Copa de la Liga de Inglaterra entre Arsenal y Manchester City el domingo 22 de marzo de 2026, en Londres. (AP Foto/Maja Smiejkowska) AP

La federación belga informó el lunes que ambos jugadores arrastran problemas físicos y no se unirán a sus compañeros. El entrenador Rudi Garcia los había convocado el viernes en un grupo de 28 futbolistas.

“Esta decisión les permitirá continuar su rehabilitación en condiciones óptimas”, señaló la federación.

Bélgica se mide con Estados Unidos el 28 de marzo en Atlanta y enfrenta a México tres días después en Chicago.

El Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México comienza en junio.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Destacados del día

Trump impulsa plan para transformar Cuba y poner fin al modelo comunista instaurado desde 1959

Trump impulsa plan para transformar Cuba y poner fin al modelo comunista instaurado desde 1959

Trump pausa ataques a plantas energéticas de Irán por cinco días tras conversaciones productivas

Trump pausa ataques a plantas energéticas de Irán por cinco días tras "conversaciones productivas"

Cuba restablece electricidad en La Habana, pero apagones continúan por déficit energético

Cuba restablece electricidad en La Habana, pero apagones continúan por déficit energético

Muere Jorge Gómez, fundador del Grupo Moncada, símbolo musical ligado al régimen cubano

Muere Jorge Gómez, fundador del Grupo Moncada, símbolo musical ligado al régimen cubano

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter