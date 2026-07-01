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Bélgica convierte penal en tiempo extra y vence 3-2 a Senegal en los 16avos de final del Mundial

SEATTLE (AP) — Youri Tielemans anotó un penal en el tiempo añadido de la prórroga y Bélgica remontó una desventaja de dos goles para vencer el miércoles a Senegal 3-2 en los dieciseisavos de final del Mundial.

El belga Youri Tielemans (8) celebra después de anotar el segundo gol de su equipo durante el partido ante Senegal por los dieciseisavos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernandez)
El belga Youri Tielemans (8) celebra después de anotar el segundo gol de su equipo durante el partido ante Senegal por los dieciseisavos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

Tielemans recibió una falta apenas instantes antes de que concluyeran los 30 minutos de la prórroga y el árbitro marcó el penalti después de una revisión en video.

Habib Diarra e Ismaïla Sarr pusieron a los senegaleses al frente 2-0, pero el suplente Romelu Lukaku recortó distancias al minuto 86 y Tielemans empató en el 89.

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FUENTE: AP

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