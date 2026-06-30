Bélgica busca evitar el destino de otros equipos europeos ante Senegal en octavos

El arquero belga Thibaut Courtois reacciona tras el gol de Egipto en el partido del Grupo G del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Tras un histórico tercer puesto en el Mundial de Rusia 2018, Bélgica no superó la fase de grupos en 2022 en Qatar. Con su victoria 5-1 sobre Nueva Zelanda el viernes por la noche, Bélgica ganó su grupo y logró lo que el entrenador Rudi Garcia quería de su equipo.

De cara al partido de dieciseisavos de final el miércoles contra Senegal, Garcia manifestó satisfacción por los logros de su grupo, así como el deseo de más. Bélgica ganó un partido y empató dos en la fase de grupos.

“Queríamos terminar primeros en la fase de grupos y lo conseguimos”, afirmó Garcia. “Por supuesto queríamos ganar más — conocemos la historia de nuestro Mundial hasta ahora. Ahora es el momento de la fase de eliminación directa. Senegal es un gran equipo. Pero también hay que vencerlos si quieres llegar lejos en un Mundial”.

Para que la participación de Bélgica en el torneo sea considerada un éxito, primero debe superar a un Senegal que terminó tercero del Grupo I con tres puntos. El equipo africano superó uno de los grupos más difíciles del torneo, uno en el que estaban la favorita Francia y la Noruega liderada por Erling Haaland.

“Sabemos que será un partido difícil”, comentó el delantero belga Romelu Lukaku. “Senegal tiene muchos jugadores de primer nivel, y el entrenador también lo es. Creo que está para cualquiera. De verdad no deberíamos subestimarlos”.

Dado lo que ocurrió en los dieciseisavos de final poco después de los comentarios de Lukaku, Bélgica haría bien en atender su advertencia. Alemania perdió ante Paraguay por penales y Marruecos mandó a casa a Holanda.

Bélgica sabe que, incluso como clara favorita para vencer a Senegal, debe tener cuidado el miércoles. De lo contrario, podría sufrir el mismo destino que sus pares europeos.

“No importa quién sea el favorito”, señaló el delantero belga Charles De Ketelaere. “Tenemos confianza y necesitamos estar finos. Ayer mostró que no importa si eres el favorito”.

Senegal, por su parte, espera tener la potencia ofensiva para marcarle a una Bélgica tacaña, que ha permitido dos goles en tres partidos con el arquero estrella Thibaut Courtois bajo los tres palos. Liderado por Sadio Mané, Senegal llega tras propinarle una goleada 5-0 a Irak.

Pero Senegal también estará mermado en defensa. El guardameta Édouard Mendy, que se lesionó en una derrota 3-2 ante Noruega en la fase de grupos, no estará disponible el miércoles, según el entrenador Pape Thiaw. Es probable que el suplente Mory Diaw, quien fue titular en lugar de Mendy contra Irak, vuelva a serlo.

“Mory tuvo una gran actuación”, expresó Thiaw en francés. “Mantuvo el arco en cero y, como arquero mañana, esperamos también mantener el arco en cero”.

Aunque Senegal tenga que recurrir a Diaw, Thiaw confía en que su equipo puede dar la sorpresa, tal como lo hicieron Paraguay y Marruecos el lunes.

“No es porque hayas terminado primero de tu grupo que no vayas a quedar eliminado en la siguiente ronda”, sostuvo Thiaw. “Eso es exactamente lo que le pasó a Países Bajos. Es otro torneo el que empieza. Buscamos la victoria mañana para poder continuar nuestro camino”.

Debast en la banca

El defensor central Zeno Debast, que no ha disputado un partido del Mundial este verano debido a una lesión, estará disponible para el partido del miércoles, pero no se espera que sea titular, según Garcia.

Debast participó en su primera sesión de entrenamiento el lunes después de que le hicieran una resonancia magnética el sábado por una lesión en la pierna izquierda. Volvió a entrenar el martes con cinta en la rodilla izquierda.

“Zeno Debast está con el grupo, pero mañana todavía es demasiado pronto”, indicó Garcia. “Sin embargo, está progresando. Aún necesita tiempo para estar completamente en forma, como se preveía. Estoy muy satisfecho con los defensores a los que ya hemos recurrido”.

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FUENTE: AP