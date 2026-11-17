ARCHIVO - David Beckham posa con su nueva estrella durante una ceremonia en el Paseo de la Fama de Hollywood el 12 de junio de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) AP

La empresa comercial de Beckham ha demandado a una firma de belleza después de que, presuntamente, sus fragancias “de lujo” fueran encontradas a la venta en tiendas de descuento y en una caja de ofertas de una gasolinera.

DB Ventures presentó una demanda ante el Tribunal Supremo de Nueva York contra el grupo alemán de belleza Coty, que fabrica y distribuye una gama de fragancias y artículos de aseo con la marca Beckham. Entre ellos figuran las líneas Classic e Instinct y las aguas de tocador Intimately y Exquisite Leather.

La demanda sostiene que la “marca global de renombre mundial” de Beckham “es sinónimo de excelencia y refinamiento”, y que “los productos David Beckham son un símbolo de lujo cotidiano”.

“Imaginen, entonces, la sorpresa y la consternación que se sintieron cuando DB Ventures descubrió que se estaban ofreciendo productos David Beckham a la venta en una gasolinera", señala el documento legal. "¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Desesperación y codicia”.

Los abogados de DB Ventures alegan que productos con la marca Beckham “acabaron en la caja de ofertas dentro de una gasolinera” y en la cadena británica de bajo costo Poundland, “lo que permitió que el producto se vendiera a precios de tienda de un dólar y asociara la marca David Beckham con productos baratos y de descuento”.

DB Ventures reclama al menos 41 millones de dólares en daños y perjuicios por el incumplimiento de su acuerdo de licencia.

Coty ha pedido a un juez que desestime la demanda, presentada en abril. La empresa argumenta que los tribunales de Nueva York no tienen jurisdicción en el caso y afirma que DB Ventures está utilizando la demanda para “fabricar su salida anticipada” del acuerdo de licencia y traspasar los contratos de Beckham a otra firma, Interparfums.

La empresa declaró a The Associated Press el martes que “Coty rechaza enérgicamente las acusaciones y ha solicitado al tribunal que las desestime. Como se trata de un asunto legal en curso, no haremos más comentarios”.

La empresa matriz de DB Ventures, la firma de entretenimiento y estilo de vida de Estados Unidos Authentic Brands, declinó hacer comentarios.

Beckham, que jugó en varios clubes, entre ellos Manchester United y Real Madrid, y fue capitán de la selección masculina de Inglaterra, convirtió el éxito en el campo en una lucrativa carrera empresarial que incluye la copropiedad del equipo de fútbol Inter Miami. El año pasado, el rey Carlos III lo nombró caballero, por lo que pasó a ser Sir David.

También ha tenido una presencia pública muy destacada como modelo de moda, inspiración de la película “Bend It Like Beckham” y esposo de Victoria Beckham, exintegrante de las Spice Girls convertida en diseñadora de moda, conocida como “Posh Spice”. La pareja tiene cuatro hijos.

La lista de ricos del Sunday Times estimó a principios de este año la fortuna de los Beckham en casi 1.200 millones de libras (1.580 millones de dólares).

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP