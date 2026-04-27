Bebé a bordo: Paramédicos ayudan a pasajera a dar a luz a bordo de un vuelo de Delta

En esta imagen cortesía de Tina Fritz, Ashley Blair carga a su hija Brielle, quien nació el 24 de abril de 2026, a bordo de un vuelo de Delta Air Lines poco antes de aterrizar en Portland, Oregon. (Tina Fritz vía AP) AP

Una pasajera a bordo de un vuelo de Delta Air Lines que partió de Atlanta dio a luz el viernes a una niña de 2,5 kilogramos (5,5 libras) poco antes de que el Boeing 737 aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Portland, en Oregon. Dos paramédicas que casualmente viajaban en ese vuelo ayudaron con el parto, pidiendo prestadas mantas a otros pasajeros y usando una cordón de zapatos para atar el cordón umbilical.

La bebé Brielle Renee Blair llegó un par de semanas antes de lo previsto; el avión, unos 20 minutos.

La madre, Ashley Blair quien vive en Tennessee, viajaba a Oregon para estar acompañada de su mamá durante el alumbramiento, pero no alcanzó a llegar. Entró en trabajo de parto cuando el avión se encontraba a una media hora de su destino.

Una de las paramédicas, Tina Fritz, relató el lunes a The Associated Press que ella y su compañera, Kaarin Powell, regresaban a casa después de unas vacaciones en República Dominicana. Estaban ayudando a una enfermera a atender a otro pasajero en la parte trasera del avión cuando una azafata les pidió que revisaran a Blair.

Se dieron cuenta que Blair estaba en trabajo de parto y que las contracciones eran cada vez más continuas. Era un vuelo con 153 pasajeros a bordo —pronto serían 154—, así que comenzaron a alejar a los pasajeros que estaban junto a Blair para hacer espacio para el parto.

Le solicitaron a las sobrecargos mantas y un kit obstétrico, un conjunto estéril de herramientas médicas que se usa en partos de emergencia. Fritz explicó que no había nada de eso y tuvieron que improvisar.

Consiguieron mantas de otros pasajeros y un cordón de zapato de una azafata. Powell se quitó uno de los cordones de sus propios zapatos para usarlo como torniquete y abrir una vía intravenosa.

Entonces, recordó Fritz, la madre gritó: “OK, es hora. Tengo que pujar”.

Mientras lo hacía, las azafatas les dijeron a Fritz y Powell que debían sentarse, porque el avión estaba a punto de tocar tierra.

“Nosotras decíamos: ‘¡No! ¡No!’”, relató.

Blair dio tres “pujidos súper buenos, y la bebé salió muy, muy rápido”, declaró Fritz. “Fue algo lindo”.

Powell cortó el cordón umbilical y se sentó mientras sostenía a la bebé. Fritz se sentó a su lado, y el avión llegó a su destino.

“La bebé se puso rosada de inmediato”, dijo Fritz. “Estaba preciosa. La mamá se portó como una estrella de rock”.

Después de que el avión comenzó a rodar hacia la terminal, las paramédicas le entregaron su hija a Blair, y todos celebraron tomando fotos.

El personal médico de Portland Airport Fire & Rescue “se encontró con una madre y su bebé en buen estado de salud, y la nueva familia fue trasladada a un hospital local para observación”, señaló la portavoz del Puerto de Portland, Molly Prescott, en un correo electrónico a The Associated Press.

Delta indicó en un comunicado que un médico y dos enfermeras ayudaron a las azafatas, pero Fritz afirmó que no había ningún médico y que la única enfermera se quedó con el primer pasajero enfermo. Delta no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaba una aclaración.

“Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a la tripulación y a los voluntarios médicos a bordo que intervinieron para brindar atención a una cliente a bordo poco antes del aterrizaje en Portland. La salud y la seguridad de nuestros clientes siempre será nuestra máxima prioridad, y le deseamos a la nueva familia lo mejor”, expresó Delta.

Blair no respondió a los mensajes de la AP. Fritz, quien se ha mantenido en contacto con Blair desde el nacimiento, comentó que la madre se ha sentido un poco abrumada por toda la atención.

“Siento que ahora somos amigas para siempre”, comentó Fritz.

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Thiessen informó desde Anchorage, Alaska.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP