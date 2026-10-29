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Bears adquieren al tackle defensivo Jeffery Simmons en caro canje con los Titans

CHICAGO (AP) — Los Bears de Chicago adquirieron el jueves al tackle defensivo All-Pro Jeffery Simmons en un traspaso de gran impacto con los Titans de Tennessee.

Foto del 18 de octubre del 2026, el tackle defensivo de los Titans de Tennessee Jeffery Simmons celebra una captura en el encuentro ante los Colts de Indianápolis. (AP Foto/Zach Bolinger, Archivo)
Foto del 18 de octubre del 2026, el tackle defensivo de los Titans de Tennessee Jeffery Simmons celebra una captura en el encuentro ante los Colts de Indianápolis. (AP Foto/Zach Bolinger, Archivo) AP

Los Bears enviaron a los Titans sus selecciones de primera ronda de 2027 y 2028, junto con una selección de cuarta ronda en el draft del próximo año, a cambio de Simmons, elegido en la quinta ronda en 2028.

Liderado por el quarterback Caleb Williams, Chicago ha ganado dos encuentros seguidos para mejorar a 5-2 de cara al partido del lunes por la noche en Seattle. Persigue a los invictos Vikings de Minnesota en la NFC Norte, y la incorporación de Simmons refuerza una línea defensiva que había sido cuestionable.

Los Bears ganaron la división el año pasado por primera vez desde 2018, al terminar con marca de 11-6 en la primera temporada del entrenador Ben Johnson al mando. Avanzaron en los playoffs al imponerse por estrecho margen a los Packers de Green Bay en el partido de comodín, antes de perder ante los Rams de Los Ángeles en tiempo extra en la ronda divisional.

El costoso canje por Simmons es otra señal de que Johnson y el gerente general Ryan Poles creen que el equipo tiene lo necesario para ganar el primer título de Super Bowl de la franquicia desde 1985.

Consultado el miércoles sobre su papel en la fecha límite de traspasos de la NFL acercándose el 10 de noviembre, Johnson comentó que había “muchas cosas pasando”.

“Ese es, sin duda, el terreno de Ryan, y aun así tenemos un diálogo constante sobre lo que este equipo necesita y dónde podemos influir no solo este año, sino también en los años futuros”, manifestó Johnson. “Está revisando cada posibilidad que puede para mejorar a este equipo, tal como lo ha hecho desde que llegué a este edificio, y me siento muy bien con nuestro proceso. Veremos qué pasa”.

Tennessee tiene marca de 1-6 de cara al partido del domingo en Cincinnati. Terminó 3-14 en cada una de las dos temporadas anteriores, y no registra una campaña ganadora desde que quedó 12-5 en 2021.

Simmons fue seleccionado por los Titans en la primera ronda del draft de 2019 procedente de Mississippi State. Disputó nueve partidos como novato, fue titular en siete y terminó con dos capturas.

Con 1,93 metros (6 pies 4 pulgadas) y 138 kilos (305 libras), Simmons, de 29 años, se ha convertido en uno de los mejores linieros defensivos interiores de la NFL. Suma cuatro capturas en siete partidos esta temporada. Fue elegido All-Pro del primer equipo el año pasado, cuando logró un récord personal de 11 capturas en 15 encuentros.

“Cada día que me despierto, mi objetivo es simplemente estar donde están mis pies”, expresó Simmons el miércoles al ser consultado sobre la posibilidad de ser traspasado. “Sin mirar hacia adelante ahora mismo, se trata solo de estar en el momento, y eso es todos los días; desde el día del partido, mi objetivo simplemente no cambia. No me preocupo por las cosas que no puedo controlar. Ese tipo de cosas son una distracción”.

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La reportera freelance de AP Teresa M. Walker contribuyó a este informe.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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