americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bayern vence a Colonia y establece récord tras retraso por humo en la Bundesliga

Hubo mucho humo, pero el Bayern Múnich necesitó tiempo para mostrar algo de fuego.

Lennart Karl, derecha, del Bayern Múnich, celebra con su compañero Luis Diaz después de anotar el tercer gol de su equipo en el partido de la Bundesliga entre el FC Colonia y el FC Bayern Múnich, el miércoles 14 de enero de 2026, en Colonia, Alemania. (AP Foto/Martin Meissner)
Lennart Karl, derecha, del Bayern Múnich, celebra con su compañero Luis Diaz después de anotar el tercer gol de su equipo en el partido de la Bundesliga entre el FC Colonia y el FC Bayern Múnich, el miércoles 14 de enero de 2026, en Colonia, Alemania. (AP Foto/Martin Meissner) AP

En un partido que se detuvo durante diez minutos debido a que el humo de las bengalas cubría el campo, el cuarto gol en la Bundesliga de Lennart Karl, de 17 años, en una temporada destacada, ayudó al Bayern a lograr una victoria por 3-1 en su visita al Colonia en la Bundesliga el miércoles.

Con 17 de los 34 partidos jugados, eso significó que el Bayern igualó el récord anterior de puntos en la Bundesliga de 47 en la mitad de la temporada, establecido por el Bayern de Pep Guardiola en la campaña 2013-14, y lo superó por diferencia de goles, +53 a +35.

Aun así, no fue el tipo de dominio espectacular visto el domingo en la victoria del Bayern por 8-1 sobre el Wolfsburgo.

La vasta exhibición pirotécnica de los aficionados del Colonia antes del inicio produjo un denso humo que se desplazó sobre el campo antes de que el árbitro detuviera el juego a los cuatro minutos, dejando a los jugadores patear el balón mientras se despejaba.

El Colonia también estaba encendido. Solo las rápidas reacciones de Manuel Neuer evitaron que Said El Mala, de 19 años, diera la ventaja al Colonia en un rápido contraataque en el segundo minuto.

Linton Maina adelantó al Colonia a los 41 minutos, arrebatando el balón a Serge Gnabry en lo profundo de su propio campo y avanzando para anotar un espectacular gol en solitario mientras la defensa del Bayern reaccionaba lentamente.

Gnabry respondió unos minutos después con un tipo diferente de gol especial, un tiro de truco desde un ángulo estrecho que rebotó en el suelo y superó al portero.

Después de que el Bayern luchara por descomponer la defensa del Colonia, una intrincada rutina de córner corto hizo el truco, permitiendo a Kim Min-jae dar la ventaja a su equipo con un cabezazo a los 71 minutos. El clínico remate de primera de Karl hizo el 3-1 a los 84 minutos un pase del colombiano Luis Díaz.

Leipzig vuelve a la acción con victoria

El Leipzig mostró sus habilidades en jugadas a balón parado al comenzar tardíamente el 2026 con una victoria por 2-0 sobre el Friburgo gracias a los cabezazos de Willi Orban y Romulo.

El primer partido del Leipzig del nuevo año el sábado en St. Pauli fue cancelado por preocupaciones de seguridad debido a la nieve y el hielo en el estadio. Está en tercer lugar, a 15 puntos del líder Bayern.

Andrej Kramaric logró un hat-trick antes del descanso mientras el Hoffenheim vencía al Borussia Moenchengladbach 5-uno para impulsar sus esperanzas de clasificación a la Liga de Campeones en el quinto lugar.

Reponiéndose de la derrota por 8-1 ante el Bayern, la peor en la Bundesliga, el Wolfsburgo respondió con una victoria por 2-1 sobre el St. Pauli, amenazado por el descenso. Dzenan Pejcinovic cabeceó el gol de la victoria a los 88 minutos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

Destacados del día

EEUU congela visas para 75 países, incluidos Cuba, Brasil, Rusia e Irán

EEUU congela visas para 75 países, incluidos Cuba, Brasil, Rusia e Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump abre la puerta a un posible camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados

El entonces candidato Donald Trump cerca de la frontera con México en Sierra Vista, Arizona, el 22 de agosto del 2024. (AP foto/Evan Vucci)

HISTÓRICO GIRO MIGRATORIO EN EE.UU: registró migración neta negativa en 2025 por primera vez en 50 años

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter