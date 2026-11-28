Tom Bischof, del Bayern Múnich, izquierda, y Martin Adeline, del Hamburgo, derecha, disputan el balón durante el partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre el Hamburger SV y el FC Bayern Múnich en Hamburgo, Alemania, el sábado 28 de noviembre de 2026. (Marcus Brandt/dpa vía AP) AP

El empate 0-0 de Bayern en el campo del Hamburger SV mantuvo su inicio invicto en la liga, pero podría permitir que el líder Borussia Dortmund se escapara a cuatro puntos el domingo con una victoria en casa sobre Bayer Leverkusen.

Bayern no contó con figuras lesionadas como Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari, entre otros, lo que obligó al entrenador Vincent Kompany a darle al delantero Noah Codjo-Evora, de 19 años, su primera titularidad.

Su equipo se quedó con 10 hombres antes del descanso cuando Kimmich respondió a un rival que chocó con él sin balón tirándole del cabello por detrás.

Kompany dio entrada a Luis Díaz por Bara Sapoko Ndiaye tras el descanso, mientras que el mediocampista Konrad Laimer ingresó poco después por el joven Lennart Karl, de 18 años. Sin embargo, Laimer salió cojeando en el tramo final y se convirtió en el siguiente jugador lesionado.

El defensor del Hamburgo Mario Vušković disputó todo el partido en su primera titularidad desde su regreso tras una sanción por dopaje.

Paderborn y Colonia lograron grandes victorias sobre Schalke y Elversberg, respectivamente. Paderborn goleó a Schalke 8-1 para conseguir su mayor triunfo en la historia en la Bundesliga, y Marius Bülter anotó un triplete mientras Colonia arrolló a Elversberg 5-0.

El Mainz de Urs Fischer marcó dos goles en los minutos finales para vencer a su exequipo, Union Berlin, 2-1. Fischer condujo a Union al ascenso a la Bundesliga en 2019 y más tarde a la Liga de Campeones, pero ahora el club con sede en Köpenick está inmerso en una lucha por la permanencia.

Stuttgart recibe a Eintracht Frankfurt más tarde.

También más tarde, el líder de la Serie A, Lazio, jugaba en Torino; Inter de Milán recibía a Genoa, y el líder de la liga francesa, PSG, era anfitrión de Lorient, entre otros partidos en Francia.

Entre los encuentros de la Liga Premier el United se mide frenta al Brentford.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP