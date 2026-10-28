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Bayern Múnich homenajea a Harry Kane tras ganar el Balón de Oro

MÚNICH (AP) — El ganador del Balón de Oro Harry Kane recibió un pasillo de honor de sus compañeros del Bayern Múnich antes de un partido de segunda ronda de la Copa de Alemania el miércoles.

Harry Kane, centro, del Bayern Múnich, ganador del Balón de Oro, saluda a los fanáticos previo al partido de fútbol de la Copa alemana entre Bayern Múnich y 1. FC Magdeburg, el miércoles 28 de octubre de 2026, en Múnich, Alemania. (Tom Weller/dpa via AP)
Harry Kane, centro, del Bayern Múnich, ganador del Balón de Oro, saluda a los fanáticos previo al partido de fútbol de la Copa alemana entre Bayern Múnich y 1. FC Magdeburg, el miércoles 28 de octubre de 2026, en Múnich, Alemania. (Tom Weller/dpa via AP) AP

El delantero de 33 años saludó al público local en el Allianz Arena cuando salió al campo. Fue incluido en el banquillo para el encuentro contra el Magdeburgo, de la segunda división.

Kane se convirtió en el primer inglés en ganar el premio en 25 años, mientras el Bayern celebraba a su primer ganador del Balón de Oro en 45 años, y el primero para cualquier jugador de un club alemán desde 1996.

Kane marcó 73 goles con su club y su selección la temporada pasada, cuando fue el máximo goleador de Europa, y sus seis tantos en el Mundial ayudaron a Inglaterra a terminar en el tercer puesto.

Kane es el cuarto ganador del Balón de Oro del Bayern, después de las leyendas alemanas Franz Beckenbauer, Gerd Müller y Karl-Heinz Rummenigge, quien lo ganó en 1981.

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FUENTE: AP

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