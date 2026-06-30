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Bauers y Chourio conectan jonrón en triunfo 7-2 de Cerveceros sobre Rojos

MILWAUKEE (AP) — Jake Bauers se fue de 4-3 con un jonrón y Jackson Chourio, de Venezuela, también la sacó del parque la noche del martes en la victoria de los Cerveceros de Milwaukee por 7-2 sobre los Rojos de Cincinnati.

Jake Bauers, de los Cerveceros de Milwaukee, recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el martes 30 de junio de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash)
Jake Bauers, de los Cerveceros de Milwaukee, recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el martes 30 de junio de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash) AP

Bauers abrió la quinta entrada con su décimo quinto jonrón del año. También conectó un sencillo y anotó en la segunda y la cuarta entradas.

Chourio se fue de 4-2 y conectó un cuadrangular solitario en la octava. Sal Frelick se fue de 4-3, y Joey Ortiz terminó de 4-2 con dos carreras impulsadas.

Por Cincinnati, Sal Stewart conectó en la primera entrada su décimo sexto jonrón de la temporada.

Por Milwaukee, Brandon Sproat (3-4) realizó 106 lanzamientos, un máximo de su carrera, y permitió dos carreras y cuatro hits en 5 1/3 entradas. Ponchó a siete y dio dos bases por bolas.

Chad Patrick, Jared Koenig y Grant Anderson se combinaron para 3 y 2/3 entradas de relevo sin permitir carreras.

Milwaukee tomó la ventaja definitiva al romper el empate 1-1 en la cuarta entrada con un estallido de cuatro carreras ante Rhett Lowder (3-6) que incluyó seis sencillos y una base por bolas.

El hit corto de Sal Frelick con las bases llenas al jardín izquierdo llevó al plato a William Contreras, de Venezuela, con la carrera de la ventaja. Joey Ortiz siguió con un roletazo que botó por encima de la cabeza de Stewart en primera, lo que permitió que Bauers y Garrett Mitchell anotaran.

Chourio remató el rally con un sencillo que impulsó a Frelick.

Lowder logró un máximo de su carrera de ocho ponches, pero permitió seis carreras, 11 hits y una base por bolas en 4 2/3 entradas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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