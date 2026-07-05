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Bauers pega jonrón ante Rodríguez y Cerveceros remontan para vencer 3-2 a Diamondbacks

PHOENIX (AP) — Jake Bauers conectó un jonrón ante el All-Star venezolano de Arizona Eduardo Rodríguez en la séptima entrada y los Cerveceros de Milwaukee derrotaron el domingo 3-2 a los Diamondbacks.

Jake Bauers, de los Cerveceros de Milwaukee, reacciona tras conectar un jonrón de dos carreras contra los Diamonbacks de Arizona en la séptima entrada de un partido de béisbol, el domingo 5 de julio de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Rick Scuteri)
Jake Bauers, de los Cerveceros de Milwaukee, reacciona tras conectar un jonrón de dos carreras contra los Diamonbacks de Arizona en la séptima entrada de un partido de béisbol, el domingo 5 de julio de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Rick Scuteri) AP

Bauers pegó su 16to jonrón, el mayor total del equipo, hacia el jardín derecho para sacar del juego a Rodríguez (7-3). El zurdo llegó a la séptima con ventaja de 1-0, pero Andrew Vaughn abrió con un sencillo y el batazo de Bauers llegó en el lanzamiento número 100 y último de Rodríguez en el partido.

Rodríguez, elegido al Juego de Estrellas por primera vez en su carrera de 12 años el sábado, permitió seis hits, no dio bases por bolas y ponchó a tres. Su efectividad subió ligeramente a 2.25.

Un sencillo de mexicoamericano Joey Ortiz impulsó una carrera más tarde en la séptima ante Kevin Ginkel para poner el marcador 3-1, y los Diamondbacks recuperaron esa carrera en su mitad cuando Gabriel Moreno venció el tiro de relevo en una jugada de out forzado con las bases llenas.

Drew Rom (1-0), consiguió un out en la sexta. Trevor Megill lanzó la novena para su 13er salvamento.

El dominicano Geraldo Perdomo y Corbin Carroll conectaron dobles consecutivos para la primera carrera de Arizona. El de Perdomo fue el doble número 100 de su carrera.

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