Bateman es la baja más reciente de Toronto mientras los Azulejos rozan la eliminación en Baltimore

Compartir en:









Brett Bateman, centro, jardinero central de los Azulejos de Toronto, yace tendido en el campo y es revisado por un asistente del equipo después de sufrir una lesión durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Orioles de Baltimore, el lunes 21 de septiembre de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

El último intento de Toronto por meterse en los playoffs recibió otro golpe importante la noche del lunes, cuando los Azulejos perdieron 4-3 ante los Orioles de Baltimore, que también están al borde de la eliminación. Además de lidiar ya con preocupaciones de salud por Dylan Cease y Vladimir Guerrero Jr., los Azulejos perdieron al jardinero novato Brett Bateman, quien se lastimó la cadera al hacer una atrapada deslizándose en la segunda entrada.

“Se le trabó la cadera derecha. Parecía más bien la rodilla o el tobillo; me alegra que no haya sido eso. Le hicieron radiografías, que salieron negativas, y solo está un poco adolorido. ... Lo iremos evaluando día a día”, comentó el mánager John Schneider.

Los Azulejos anotaron tres carreras rápidas en la primera entrada, pero su ofensiva se apagó después de eso, y finalmente quedaron abajo cuando Pete Alonso conectó su segundo jonrón del juego, un batazo de dos carreras en la octava.

Toronto está a 3 1/2 juegos de los Medias Blanas de Chicago por el último comodín de la Liga Americana. Baltimore está a 4 1/2 juegos. Tanto los Azulejos como los Orioles pueden quedar eliminados tan pronto como el martes.

Bateman sostuvo la pelota para retirar a Rece Hinds, de Baltimore, en la segunda, pero su deslizamiento dejó un surco en el terreno — no es una buena señal — y se volteó de manera incómoda después de hacer la atrapada. Bateman pudo salir caminando del campo, pero muy lentamente, y fue reemplazado la siguiente vez que Toronto salió a la defensiva.

Mientras tanto, el dominicano Guerrero no estuvo en la alineación por molestias en la espalda. El abridor Trey Yesavage estuvo limitado a dos entradas en su primer juego de regreso tras una inflamación en la rodilla. Cease está lidiando con problemas en el hombro y no está claro cuándo o si hará otra apertura esta temporada. ___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP