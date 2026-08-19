Basallo vuelve de su lesión de hombro con los Orioles antes del juego ante los Yankees

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Basallo no juega desde el 19 de julio debido a una lesión en el hombro. Ese día, los Orioles cerraron una racha de siete victorias consecutivas, pero desde entonces tienen marca de apenas 12-14. Sin embargo, han logrado mantenerse en la pelea por la postemporada, al llegar al miércoles a solo un juego del último comodín.

Mientras Basallo estuvo fuera, Baltimore traspasó a Adley Rutschman, el otro receptor principal del equipo. Eso consolidó el estatus de Basallo como el receptor número 1 de aquí en adelante, aunque los Orioles sí adquirieron al venezolano Carlos Narváez en ese canje. Está previsto que Narváez sea el receptor titular el miércoles, con Basallo en la primera base y Pete Alonso como bateador designado.

“Es agradable escribir el nombre de Sammy en la alineación. Lo extrañaba. Es bueno tenerlo de vuelta, especialmente por la manera en que encaró su proceso de rehabilitación. Lo manejó como un verdadero profesional, trabajó durísimo. Su cuerpo está en muy buen momento. Se está moviendo bien”, comentó el mánager Craig Albernaz.

Basallo, de 21 años, batea para .241 con 16 jonrones y 46 carreras impulsadas esta temporada.

Baltimore envió al utility Jeremiah Jackson a Triple-A Norfolk.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP