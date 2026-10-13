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Barrios marca en menos de un minuto con el Atlético y honra a Koke tras muerte de su madre

MADRID (AP) — Pablo Barrios le dio una ventaja temprana al Atlético de Madrid ante el Manchester United en la Liga de Campeones y rindió homenaje al capitán Jorge “Koke” Resurrección, cuya madre murió la mañana del martes.

Pablo Barrios celebra tras anotar un gol para el Atlético de Madrid en el partido contra Manchester United en la Liga de Campeones, el martes 13 de octubre de 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)
Pablo Barrios celebra tras anotar un gol para el Atlético de Madrid en el partido contra Manchester United en la Liga de Campeones, el martes 13 de octubre de 2026. (AP Foto/Bernat Armangue) AP

Tras anotar cuando no había transcurrido ni un minuto de partido, Barrios levantó seis dedos como tributo al dorsal número 6 de Koke.

Koke no disputó el partido de la fase de liga en el estadio Metropolitano.

El Atlético informó que la madre de Koke, Ana Merodio Borja, murió temprano el martes en Madrid. El club no dio a conocer la causa de la muerte.

La UEFA autorizó un minuto de silencio antes del partido en el Metropolitano, y los jugadores del Atlético llevaron brazaletes negros.

También se guardó un minuto de silencio antes del partido de la liga juvenil del Atlético. El hermano de Koke, Borja Resurrección, es entrenador asistente del equipo Sub19 del Atlético.

La bandera del club fuera del Metropolitano ondeaba a media asta.

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