Barrett y Barnes guían a Raptors hacia paliza de 129-99 sobre Magic

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Ja'kobe Walter, de los Raptors de Toronto, disputa un balón ante Franz Wagner, del Magic de Orlando, el miércoles 28 de octubre de 2026 Denette/The Canadian Press via AP) AP

Los equipos volverán a enfrentarse la noche del viernes en el Scotiabank Arena en un partido de la Copa NBA.

Kawhi Leonard, el astro de Toronto, no jugó mientras se recupera de una inflamación en la rodilla izquierda. No estuvo siquiera en el banquillo de los Raptors.

Barnes sumó seis rebotes y cuatro asistencias para ayudar a que Toronto mejorara a 3-1. Barrett aportó además nueve rebotes y seis asistencias.

Ja’Kobe Walter anotó 14 puntos y capturó cinco rebotes como titular en lugar de Leonard.

El base suplente Jamal Shead le dio un impulso a Toronto: anotó 13 puntos y añadió siete asistencias.

El alero suplente Tristan da Silva anotó 20 puntos para liderar a Orlando (1-3). Franz Wagner contabilizó 15 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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