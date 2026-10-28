americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Barrett y Barnes guían a Raptors hacia paliza de 129-99 sobre Magic

TORONTO (AP) — Scottie Barnes anotó 28 puntos, RJ Barrett añadió 25 y los Raptors de Toronto arrollaron el miércoles 129-99 al Magic de Orlando, en el comienzo de una serie de dos partidos.

Jakobe Walter, de los Raptors de Toronto, disputa un balón ante Franz Wagner, del Magic de Orlando, el miércoles 28 de octubre de 2026 Denette/The Canadian Press via AP)
Ja'kobe Walter, de los Raptors de Toronto, disputa un balón ante Franz Wagner, del Magic de Orlando, el miércoles 28 de octubre de 2026 Denette/The Canadian Press via AP) AP

Los equipos volverán a enfrentarse la noche del viernes en el Scotiabank Arena en un partido de la Copa NBA.

Kawhi Leonard, el astro de Toronto, no jugó mientras se recupera de una inflamación en la rodilla izquierda. No estuvo siquiera en el banquillo de los Raptors.

Barnes sumó seis rebotes y cuatro asistencias para ayudar a que Toronto mejorara a 3-1. Barrett aportó además nueve rebotes y seis asistencias.

Ja’Kobe Walter anotó 14 puntos y capturó cinco rebotes como titular en lugar de Leonard.

El base suplente Jamal Shead le dio un impulso a Toronto: anotó 13 puntos y añadió siete asistencias.

El alero suplente Tristan da Silva anotó 20 puntos para liderar a Orlando (1-3). Franz Wagner contabilizó 15 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

¡NUEVA ENCUESTA EN MIAMI! EL 68% DE LOS CUBANOAMERICANOS APOYA A LOS REPUBLICANOS

¡NUEVA ENCUESTA EN MIAMI! EL 68% DE LOS CUBANOAMERICANOS APOYA A LOS REPUBLICANOS

BRUNO RODRÍGUEZ PIDE EXPULSAR DE LA ONU A ORLANDO GUTIÉRREZ-BORONAT Y EL OPOSITOR RESPONDE: Cuánto orgullo

BRUNO RODRÍGUEZ PIDE EXPULSAR DE LA ONU A ORLANDO GUTIÉRREZ-BORONAT Y EL OPOSITOR RESPONDE: "Cuánto orgullo"

EEUU EXPULSA A DIPLOMÁTICO CUBANO TRAS ALTERCADO EN LA ONU: Marco Rubio ordenó su salida del país

EEUU EXPULSA A DIPLOMÁTICO CUBANO TRAS ALTERCADO EN LA ONU: Marco Rubio ordenó su salida del país

TRAGEDIA EN ESPAÑA: al menos 64 muertos tras choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo

TRAGEDIA EN ESPAÑA: al menos 64 muertos tras choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo

EEUU incluye a seis cubanos entre los criminales deportados a terceros países que Cuba rechazó recibir

EEUU incluye a seis cubanos entre los criminales deportados a terceros países que Cuba rechazó recibir

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter