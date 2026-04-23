Barnes y Barrett anotan 33 cada uno y Raptors vencen 126-104 a Cavaliers

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RJ Barrett (9), de los Raptors de Toronto, celebra una canasta contra los Cavaliers de Cleveland durante la primera mitad de un juego de playoffs de la NBA en Toronto, el jueves 23 de abril de 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press vía AP) AP

Collin Murray-Boyles anotó 22 puntos, Jamison Battle consiguió los 14 puntos que totalizó en el último cuarto y Brandon Ingram añadió 12, mientras los Raptors recortaron la ventaja de Cleveland en la serie de primera ronda de la Conferencia Este a 2-1.

El Juego 4 será el domingo por la tarde en Toronto.

Murray-Boyles es el primer novato de los Raptors en anotar 20 o más puntos en un partido de playoffs.

Los Cavaliers igualaron el récord de la postemporada de la NBA de victorias consecutivas ante un mismo rival al ganar el Juego 2 el lunes, pero no pudieron ampliar esa racha en Toronto.

James Harden anotó 18 puntos, mientras Donovan Mitchell, Evan Mobley y Max Strus terminaron con 15 cada uno.

Jaylon Tyson anotó 13 puntos y Jarrett Allen aportó 12.

Toronto anotó 23 puntos a partir de 22 pérdidas de balón de Cleveland. El escolta de Toronto Immanuel Quickley (isquiotibial derecho) siguió fuera. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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