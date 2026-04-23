Barnes y Barrett anotan 33 cada uno y Raptors vencen 126-104 a Cavaliers

Collin Murray-Boyles anotó 22 puntos, Jamison Battle consiguió los 14 puntos que totalizó en el último cuarto y Brandon Ingram añadió 12, mientras los Raptors recortaron la ventaja de Cleveland en la serie de primera ronda de la Conferencia Este a 2-1.
El Juego 4 será el domingo por la tarde en Toronto.
Murray-Boyles es el primer novato de los Raptors en anotar 20 o más puntos en un partido de playoffs.
Los Cavaliers igualaron el récord de la postemporada de la NBA de victorias consecutivas ante un mismo rival al ganar el Juego 2 el lunes, pero no pudieron ampliar esa racha en Toronto.
James Harden anotó 18 puntos, mientras Donovan Mitchell, Evan Mobley y Max Strus terminaron con 15 cada uno.
Jaylon Tyson anotó 13 puntos y Jarrett Allen aportó 12.
Toronto anotó 23 puntos a partir de 22 pérdidas de balón de Cleveland.
El escolta de Toronto Immanuel Quickley (isquiotibial derecho) siguió fuera.
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