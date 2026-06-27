Baréin acusa a Irán de lanzar un ataque con drones contra el reino insular

El Ministerio de Exteriores de Bahrein indicó en un comunicado que “varios drones iraníes” tuvieron como objetivo el país. No ofreció más detalles sobre el objetivo de la operación.
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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Baréin acusó el sábado a Irán de lanzar un nuevo ataque con drones contra la nación insular.
El Ministerio de Exteriores de Bahrein indicó en un comunicado que “varios drones iraníes” tuvieron como objetivo el país. No ofreció más detalles sobre el objetivo de la operación.
Irán no reconoció haber llevado a cabo ataque alguno.
Baréin alberga la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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