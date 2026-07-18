Baréin activa sirenas antiaéreas mientras EEUU e Irán intercambian ataques

Durante la última semana, los estados del golfo Pérsico han sido frecuentemente blanco de ataques por parte de Irán, mientras las tensiones entre Washington y Teherán continúan incrementándose.
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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Baréin activó las alarmas antiaéreas por segunda vez el sábado y advirtió a los residentes que se refugiaran tras detectar posibles drones o misiles entrantes.
Durante la última semana, los estados del golfo Pérsico han sido frecuentemente blanco de ataques por parte de Irán, mientras las tensiones entre Washington y Teherán continúan incrementándose.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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