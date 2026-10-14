Barcola y Araújo estrenan su cuenta goleadora con Liverpool en victoria en la Champions

Bradley Barcola (izquierda) celebra tras anotar el segundo gol de Liverpool en la victoria 6-3 ante LASK en Liga de Campeones, el miércoles 14 de octubre de 2026, en Linz, Austria. (AP Foto/Denes Erdos) AP

Fueron los primeros goles del atacante francés con el club desde que llegó procedente del campeón europeo Paris Saint-Germain durante la pretemporada.

El uruguayo Ronald Araújo también facturó su primer gol con Liverpool al romper el empate con un cabezazo tras un tiro de esquina, menos de dos minutos antes de que Barcola marcara a los 24, tras una asistencia de Lewis Koumas.

Ryan Gravenberch estrelló un remate en el poste antes de que Barcola añadiera su segundo a los 37, definiendo con aplomo después de quedar mano a mano gracias a un pase de Florian Wirtz.

Jeremie Frimpong, uno de los jugadores de menor estatura en la cancha, marcó de cabeza el cuarto de Liverpool con un balón que pegó en el poste derecho y entró a los 51.

Robert Ljubičić recortó distancias a los 63, un minuto después de ingresar como suplente, antes de que Frimpong le dejara a Barcola un sencillo toque para completar su triplete a los 66.

Koumas quedó sin marca para anotar el sexto de Liverpool seis minutos después:.

Pero Florian Flecker, otro suplente de LASK, se llevó la mayor ovación cuando anotó el segundo de su equipo con un cabezazo de palomita a los 74, cuatro minutos antes de marcar otro para completar el tanteador.

El entrenador de Liverpool Andoni Iraola dejó a Virgil van Dijk en el banquillo de suplentes y el defensor francés Jérémy Jacquet fue titular. La estrella neerlandesa reemplazó a Jacquet durante la última media hora.

Feyenoord reacciona

Anis Hadj Moussa firmó un doblete y el líder neerlandés Feyenoord remontó para vencer 3-2 al visitante Como.

Assane Diao puso en ventaja a Como con el primer disparo del equipo a los 18 tras sacarse la marca de Javi López por la banda derecha y rematar al interior del poste lejano.

Pero Gjivai Zechiël respondió dos minutos después con un disparo espectacular, y el extremo argelino Hadj Moussa marcó al inicio del segundo tiempo antes de sentenciar el resultado a los 82.

Tasos Douvikas anotó el gol del descuento de Como en el tiempo añadido.

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FUENTE: AP