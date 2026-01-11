americateve

Barcelona conquista la Supercopa de España al vencer nuevamente al Real Madrid en Arabia Saudí

YEDA, Arabia Saudí (AP) — Raphinha anotó dos veces en Arabia Saudí y el Barcelona venció el domingo 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España.

Jugadores del Barcelona celebran la victoria ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España en Yeda, Arabia Saudí el domingo 11 de enero del 2026. (AP Foto/Altaf Qadri)
El gol de la victoria de Raphinha a los 73 minutos llegó de manera fortuita después de que seresbalo al disparar y el tiro se desvió en el defensor del Madrid Raúl Asencio, engañando al portero Thibaut Courtois.

La primera mitad terminó de forma frenética con tres goles en el tiempo de descuento: dos del Real Madrid y uno del Barcelona, que también venció al Madrid en la final de la Supercopa de España de 2025.

Kylian Mbappé, quien se había perdido las semifinales del mini-torneo de la Supercopa debido a un problema de rodilla, ingresó al partido a los 76 minutos, pero no pudo hacer lo suficiente para ayudar al Madrid a igualar.

Robert Lewandowski también anotó para el Barcelona. Los goles del Madrid fueron anotados por Vinícius Júnior y Gonzalo García.

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong fue expulsado en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

