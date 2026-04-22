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Barcelona asegura su 7mo título seguido de la Liga femenina española

BARCELONA (AP) — El Barcelona atrapó su séptimo título consecutivo de la liga española femenina al imponerse el miércoles 4-1 al Espanyol.

La victoria le dio al Barça Femení una ventaja inalcanzable de 16 puntos sobre el Real Madrid, su perseguidor inmediato.

Se trata de 11mo título de liga para el club catalán.

El Barça ha ganado 25 de sus 26 partidos en la competición. Su único tropiezo fue una derrota 1-0 de visita ante la Real Sociedad en noviembre.

El equipo, dirigido por el técnico Pere Romeu y encabezado por estrellas como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Caroline Graham Hansen, ha marcado 116 goles y recibido sólo siete, para una diferencia de 109 tantos. La diferencia de goles del Madrid es de 38.

Carla Juliá adelantó al Barcelona a los dos minutos del partido y Graham Hansen amplió la ventaja antes del descanso antes del doblete de Martine Fenger tras la reanudación.

El Espanyol, ubicado en el 11mo puesto, empató brevemente el encuentro a los 28 minutos mediante un penal de Laia Ballesté.

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