Barcelona arde, PSG se enfría y Spurs sufren: historia de las grandes ligas europeas

Raphinha (derecha), Lamine Yamal (izquiera) y Fermín López celebran el segundo gol del Barcelona en la victoria 3-1 ante Sevilla en la Liga española, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón) AP

Sin embargo, ya se están perfilando en el continente algunos temas de inicio de temporada, posterior al Mundial.

Fue la saga de fichajes del verano: ¿lograría el delantero argentino Julián Álvarez cumplir su deseo y asegurar un traspaso al Barcelona procedente del Atlético de Madrid?

No ocurrió, lo que dejó al Barça sin un delantero de clase mundial en su plantilla al intentar repetir como campeón y conquistar la Champions League por primera vez en más de una década.

Con 31 goles en siete victorias consecutivas en la liga —un promedio de 4,3 goles por partido—, el Barça tiene el ataque más en forma de Europa, con Raphinha anotando 12 de esos goles, incluidos dos tripletes consecutivos.

El internacional brasileño suele jugar como extremo, pero ha pasado a tener una función de centro delantero tras las salidas de Robert Lewandowski (se quedó sin contrato) y Ferran Torres (vendido al Paris Saint-Germain), y está rindiendo a gran nivel.

Lo que hace aún más dulce el inicio de temporada para el Barça son las primeras turbulencias del regreso de José Mourinho en el acérrimo rival Real Madrid, que ha sufrido un par de derrotas y ya está rezagado a seis puntos de los líderes.

Mourinho ha sido un espectáculo, como de costumbre. Criticó a los árbitros y disparó que "ha sido todo muy extraño” sobre el manejo de la designaciones para el derbi contra el Atlético de Madrid, una señal de que el arranque fulgurante del Barça podría estar afectándole.

Man City y Spurs gastan a lo grande, pero están en mundos distintos

Manchester City y Tottenham gastaron cada uno más de 400 millones de dólares en nuevos jugadores en otra ventana de fichajes de verano dominada por la Premier League.

Los clubes han tomado rumbos opuestos.

Mientras el City ha tenido un inicio inquietante en la era posterior a Pep Guardiola, con cinco victorias seguidas para liderar la incipiente clasificación de la Liga Premier, Tottenham está en el último lugar, aún no ha ganado y recién marcó sus primeros goles el fin de semana pasado.

Tras dos temporadas consecutivas como 17mo en la máxima categoría inglesa de 20 equipos, de algún modo todo ha empeorado para Tottenham pese a su mayor gasto veraniego de la historia y sin competiciones europeas que lo distraigan.

Jugadores nuevos y entrenador nuevo —Roberto De Zerbi fue contratado recién a finales de marzo y salvó al equipo del descenso— pero los mismos problemas de siempre.

Algo similar podría decirse del Manchester United, antes el gigante del fútbol inglés y ahora una fuerza desdibujada con apenas una victoria en sus primeros cinco partidos, una que fue contra un equipo recién ascendido.

¿Qué pasa con el PSG?

El PSG se ha convertido en un maestro a la hora de dosificar su temporada, plenamente consciente de que lo que de verdad importa es la segunda mitad del curso.

Eso significa que el lento inicio del PSG en la liga francesa —el equipo tiene dos victorias en cinco partidos y deambula en el sexto puesto— no debería ser motivo de preocupación, dada su experiencia para alcanzar a cualquier líder que arranque fuerte. En este caso, es el Mónaco, con 13 puntos de 15 posibles.

Muchos jugadores de su plantel repleto de estrellas tuvieron campañas largas en el Mundial. Nadie más que Torres, quien marcó el gol de la victoria para España en la final, luego se marchó al PSG y ha anotado siete veces en seis partidos, incluidos algunos goles importantes en los minutos finales y un triplete en la Liga de Campeones.

Kane, Mbappé y el Balón de Oro

En lo que parece una carrera inusualmente abierta por el Balón de Oro masculino, ¿podrían ganarse este mes los votos decisivos fuera del periodo oficial de elegibilidad?

Las reglas fijadas por los organizadores, los medios deportivos franceses France Football y L’Equipe, establecen como fecha límite el 19 de julio —el día de la final del Mundial— como el último día para evaluar a los jugadores.

Los criterios: actuaciones individuales, carácter decisivo e impresionante; actuaciones colectivas y títulos ganados; clase y juego limpio.

En teoría, los partidos disputados esta temporada no deberían influir en los votos de un panel mundial de 100 periodistas.

Aun así, si Harry Kane sigue rompiendo récords goleadores en el Bayern Múnich, ¿podría esto inclinar la balanza antes de la fecha límite de votación este mes, de cara a la ceremonia del 26 de octubre en Londres?

La campaña de promoción ya está en marcha, con Kane y Kylian Mbappé estando más disponibles de lo habitual para entrevistas con medios internacionales.

Resaca para los favoritos de la temporada pasada

El precio de una temporada históricamente buena en un club poco conocido y de bajo presupuesto parece ser una resaca en la siguiente campaña tras cambios importantes.

Lens, Heart of Midlothian y Thun fueron los mimados de los medios la temporada pasada, con audaces intentos de conquistar sus primeros títulos de liga en muchas décadas. Solo el Thun de Suiza terminó con el trofeo.

El resultado, casi inevitable, del receso en los tres casos fue la salida de entrenadores y figuras hacia clubes más grandes y con más dinero. Lens ya despidió al nuevo entrenador, Dino Toppmöller, a las pocas semanas de reemplazar a Pierre Sage, quien fue tentado por Crystal Palace.

La clasificación del lunes deja en evidencia los desafíos: el Lens está 15to en la Ligue 1 de 18 equipos y Thun es noveno en la Superliga suiza de 12 equipos. Al menos Hearts es tercero en la Premiership escocesa de 12 equipos.

En Europa, Thun y Hearts fueron eliminados en julio en las rondas de clasificación de la Liga de Campeones, aunque comenzarán el próximo mes en la Conference League, el torneo de tercer nivel.

Los agentes libres podrían ofrecer algo de salvación

Hay ayuda inmediata para los clubes que han empezado mal o que no cerraron todos sus movimientos en el mercado de fichajes.

Karim Benzema puede ser fichado ahora mismo. También Paul Pogba, quien alguna vez llegó al Manchester United por una cifra récord mundial. También están Jadon Sancho, Anthony Martial y Mauro Icardi.

Los jugadores que son agentes libres o cuyos contratos fueron rescindidos pueden incorporarse a un nuevo club en cualquier momento fuera de una ventana formal de transferencias.

No serán baratos, pero están disponibles.

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FUENTE: AP