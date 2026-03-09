americateve

Bangladesh trabaja con India para extraditar a sospechosos de asesinato de activista

DACA, Bangladesh (AP) — Bangladesh está realizando gestiones diplomáticas con India para organizar la entrega de dos sospechosos por el asesinato de un activista político bangladesí, cuya muerte desató protestas en todo el país, informó el jefe policial de Bangladesh.

Fuerzas de seguridad cerca del parlamento en Daca, Bangladesh, el 20 de diciembre del 2025, previo a los rezos fúnebres por el activista Sharif Osman Hadi, quien murió en un ataque en Daca. (AP foto/Mahmud Hossain Opu)
Las autoridades de India informaron el domingo que un equipo policial especial arrestó a dos ciudadanos de Bangladesh durante una redada en Bongaon, una ciudad del distrito de North 24 Parganas, en el estado de Bengala Occidental.

Un tribunal indio ordenó el domingo que los sospechosos Faisal Karim Masud y Alamgir Hossain permanecieran detenidos para ser interrogados, reportó el medio de noticias PTI.

El inspector general de la Policía de Bangladesh, Mohammed Ali Hossain Fakir, señaló el lunes que el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba trabajando para trasladar a los sospechosos mediante el tratado de extradición de Bangladesh con India.

Sharif Osman Hadi, quien participó en el levantamiento político de 2024 que puso fin a los 15 años de gobierno de la ex primera ministra Sheikh Hasina, recibió un disparo el 12 de diciembre en la capital, Daca. Días después fue trasladado en avión a Singapur para recibir tratamiento adicional y murió allí el 18 de diciembre.

Hadi era un líder estudiantil y portavoz de un grupo juvenil, Inquilab Mancha, que promovía una revolución cultural. Su muerte provocó protestas en todo el país. Manifestantes furiosos se concentraron en Daca y atacaron las oficinas de los dos principales periódicos diarios del país.

Los simpatizantes de Hadi culparon a India y a Hasina de haberlo matado. Hadi había criticado con dureza a India y a Hasina, quien huyó a India después de que el levantamiento masivo pusiera fin a su gobierno en agosto de 2024. Liberales en Bangladesh culparon a Hadi de promover posturas radicales, mientras construía una sólida base de seguidores entre jóvenes e islamistas.

La policía de Bangladesh había dicho previamente que identificó a los sospechosos del asesinato, pero que podrían haber huido del país. Las autoridades indias indicaron que los hombres se refugiaron en la zona fronteriza de Bongaon con la intención de cruzar de regreso a Bangladesh.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

