Bangladesh elige como presidente al veterano político Mirza Fakhrul Islam Alamgir

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La votación confirmó la esperada victoria de Mirza Fakhrul Islam Alamgir, veterano del Partido Nacionalista de Bangladesh, actualmente en el poder, quien obtuvo 255 votos frente a 88 de Oli Ahmed, candidato del partido opositor Jamaat-e-Islami y sus aliados.

Un total de 349 miembros del Parlamento estaban habilitados para votar en lo que fue la primera elección presidencial disputada desde octubre de 1991, cuando la nación se convirtió en una democracia parlamentaria. Desde entonces, todas las elecciones presidenciales habían sido incontestadas, sin que surgieran rivales para el candidato del partido gobernante.

Alamgir fue durante mucho tiempo secretario general del Partido Nacionalista y encabezó el movimiento político contra los 15 años de gobierno de Hasina. Ella huyó del país en agosto de 2024 durante un levantamiento masivo por acusaciones de gobierno autocrático y corrupción en la asignación de empleos públicos, y su partido tiene prohibida la actividad política desde el año pasado.

El presidente de Bangladesh es el jefe de Estado y comandante en jefe de las influyentes fuerzas armadas, y el primer ministro es el jefe de gobierno. Aunque la presidencia es en gran medida ceremonial, cumple funciones importantes durante las crisis políticas. Se esperaba que Alamgir asumiera el cargo el viernes.

El mes pasado, el expresidente de Bangladesh Mohammed Shahabuddin, quien asumió el cargo durante el gobierno de Hasina, renunció a mitad de su mandato tras años de turbulencia política. Su dimisión significó que Hasina, quien está exiliada en India, perdiera a un aliado de confianza dentro del aparato estatal en el país.

Un nuevo gobierno encabezado por el primer ministro Tarique Rahman, hijo de un ex primer ministro que fue el principal rival de Hasina, llegó al poder con una victoria aplastante en febrero tras 18 meses de gobierno interino bajo el laureado con el Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus. No se permitió que el partido de Hasina participara en las elecciones.

Se sabía que Shahabuddin era un seguidor de confianza de Hasina. Tras su destitución, enfrentó una fuerte oposición de un grupo estudiantil que lideró el levantamiento contra Hasina. Los manifestantes lo calificaron de colaborador de Hasina y salieron a las calles para exigir su renuncia y su arresto. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP