Banco de Inglaterra mantiene sin cambiar tasa de interés ante caída de inflación

El director del Banco de Inglaterra Andrew Bailey en Londres, el 30 de julio del 2026. (Henry Nicholls/Pool Photo via AP) AP

El comité de política monetaria del banco votó 6-3 para mantener la tasa en 3,75%, en línea con las expectativas de la mayoría de los economistas. Los responsables han mantenido la tasa en ese nivel desde diciembre, tras cuatro recortes de tasas en 2025.

La decisión dividida pone de relieve las crecientes tensiones dentro de los bancos centrales de todo el mundo sobre cómo responder a la inflación y las preocupaciones de que la guerra en Irán conduzca a otra ronda de aumentos de precios. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo el miércoles su tasa clave en un rango de 3,5% a 3,75%, y su presidente, Kevin Warsh, afirmó que la Fed “no dudará en actuar” para mantener la inflación bajo control.

“El impacto del shock energético en la economía del Reino Unido sigue siendo incierto”, señaló el comité en un resumen de sus deliberaciones. Agregó que los cambios en las tasas de interés necesarios para atenuar la inflación “dependerán de la magnitud y la duración del shock, y de cómo se propague a través de la economía”.

Pero tres responsables discreparon, al sostener que el posible efecto inflacionario de los precios de la energía era demasiado grande como para ignorarlo, aunque los picos de precios anteriores en la guerra aún no han elevado los precios ni las demandas salariales en Gran Bretaña. Los tres votaron por subir las tasas en un cuarto de punto hasta 4%.

“Sigo preocupado por efectos de segunda ronda más insidiosos impulsados por dinámicas de recuperación en la fijación de salarios y precios”, manifestó el miembro del comité Huw Pill. “Aunque estos pueden tardar más en aparecer, podrían resultar más duraderos y crear una mayor persistencia intrínseca de la inflación”.

Ajustar las tasas de interés que sirven como referencia para préstamos y tarjetas de crédito, es la principal herramienta que utilizan los bancos centrales para controlar la inflación. Las tasas más altas encarecen el endeudamiento, lo que tiende a reducir el gasto y bajar los precios. Las tasas más bajas abaratan el endeudamiento, lo que tiende a aumentar el gasto y elevar los precios.

La inflación al consumidor en el Reino Unido se desaceleró a 2,6% en los 12 meses hasta junio, desde 2,8% el mes anterior, según las cifras más recientes de la Oficina de Estadísticas Nacionales. Aunque la caída fue mayor de lo que esperaban los economistas, la inflación se mantuvo por encima del objetivo del 2% del banco por 21º mes consecutivo.

Los ataques reanudados de Estados Unidos e Irán dispararon los precios del petróleo este mes debido a las preocupaciones por la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz llegó a pasar una quinta parte de todo el petróleo crudo y el gas natural comercializados.

El crudo Brent, la referencia para los precios mundiales del petróleo, subió a más de 100 dólares por barril el 23 de julio desde menos de 71 dólares tres semanas antes, a medida que se desmoronaba el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. El crudo Brent se cotizaba en torno a 92 dólares por barril el jueves.

En Gran Bretaña, los economistas también siguen de cerca las políticas fiscales y de gasto del nuevo primer ministro Andy Burnham, para ver si sus esfuerzos por proteger a los consumidores del alza de precios e impulsar el crecimiento económico están causando inflación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP