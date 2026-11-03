Banco Central de Paraguay activa la resolución de Ueno Bank y sacude a millones de clientes

La sede de Ueno Bank, una importante entidad de crédito digital, se encuentra en Asunción, Paraguay, después de que el Banco Central del país tomara el control de la misma debido a su ratio de solvencia, el martes 3 de noviembre de 2026. (AP Foto/Jorge Saenz) AP

El ente emisor indicó en un comunicado que dio inicio al procedimiento —un mecanismo legal que permite actuar cuando una entidad financiera atraviesa una situación grave que pone en riesgo su estabilidad o capacidad operativa— tras constatar una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido.

“La medida busca atender su situación de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero”, explicó el Banco Central.

A diferencia de un proceso de quiebra judicial, la resolución permite a los organismos reguladores transferir los depósitos de un banco en crisis a entidades más estables antes de proceder a la liquidación de los activos restantes para cubrir sus obligaciones.

De acuerdo con datos del propio Ueno Bank, dos de cada tres paraguayos utilizan sus servicios, lo que se traduce en cerca de tres millones de clientes. La entidad gestiona además entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos de los cuales unos 380 millones de dólares corresponden a fondos invertidos por el Instituto de Previsión Social (IPS), el fondo estatal de pensiones y salud de Paraguay.

El anuncio supone un nuevo capítulo de un escándalo que ha salpicado a Peña desde que llegó a la presidencia paraguaya en agosto de 2023. El mandatario ha enfrentado críticas por haber sido accionista de Ueno Holding, vinculado al grupo propietario de Ueno Bank, y mantenido sus vínculos empresariales hasta marzo de 2025.

Asimismo, poco después de asumir el cargo Peña nombró a quien entonces era el máximo responsable de Ueno Bank, Carlos Carvallo, para dirigir el Banco Central, una decisión que los críticos han denunciado como un conflicto de intereses.

En una rueda de prensa el martes Carvallo dijo que ha puesto su cargo a disposición y destacó que su "renuncia está firmada”.

Mientras, Peña se ha mantenido en silencio. Sin embargo, la noche del lunes canceló el viaje que tenía previsto a España, donde participaría en la Cumbre Iberoamericana que se realizará en Madrid.

El Banco Central informó que, una vez iniciado el procedimiento de resolución, la Superintendencia de Bancos dispondrá la designación de interventores para verificar la situación patrimonial del Ueno Bank.

El organismo regulador informó además que cada cliente del banco tiene garantizada una cobertura de hasta 228 millones de guaraníes (unos 38.000 dólares), según lo previsto en la ley bancaria.

Desde el anuncio ningún servicio, aplicación ni tarjeta de la institución se encuentra activo, lo que despertó dudas e incertidumbre en millones de clientes que se apresuraron a concurrir a las sucursales y realizar transacciones digitales sin éxito.

Ante ello, las autoridades instaron a los usuarios a aguardar los comunicados oficiales para acceder nuevamente a sus cobros, ahorros o pagos de compromisos pendientes.

FUENTE: AP