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Balón Nike se usará en la Liga de Campeones tras 26 años con Adidas

NYON, Suiza (AP) — Nike regresará a la Liga de Campeones al proporcionar el balón oficial en 2027, tras 26 años con Adidas, anunció la UEFA, al confirmar el lunes un acuerdo por cuatro temporadas para todas sus competiciones de clubes.

ARCHIVO - Dominik Szoboszlai (izquierda) de Liverpool y Kerem Akturkoglu de Fenerbahce pugnan por el balón en el partido de la Liga de Campeones, el miércoles 4 de noviembre de 2026, en Estambul. (AP Foto/Khalil Hamra)
ARCHIVO - Dominik Szoboszlai (izquierda) de Liverpool y Kerem Akturkoglu de Fenerbahce pugnan por el balón en el partido de la Liga de Campeones, el miércoles 4 de noviembre de 2026, en Estambul. (AP Foto/Khalil Hamra) AP

Nike entabló conversaciones exclusivas en abril con la agencia que gestiona todos los acuerdos comerciales de las competiciones de clubes de la UEFA, una filial de Relevent, con sede en Estados Unidos.

Relevent fue designada el año pasado por la empresa conjunta comercial entre la UEFA y el cada vez más influyente grupo European Football Clubs, que ha visto terminar acuerdos de patrocinio de larga data.

Se prevé que los ingresos totales por derechos de transmisión y patrocinio de las competiciones masculinas de clubes de la UEFA aumenten por encima de los 5.000 millones de euros (5.500 millones de dólares) a partir de la próxima temporada.

El diseño con estrellas del balón de la Liga de Campeones de Adidas, vigente desde 2001, se utilizará por última vez en la final de esta temporada el 5 de junio en Madrid.

Nike proporcionó anteriormente el balón de la Liga de Campeones de 1997 a 2001.

Relevent fue cofundada por Stephen Ross, propietario de los Dolphins de Miami de laNFL, y también tiene un acuerdo a largo plazo con la UEFA para comercializar los derechos comerciales de las competiciones de selecciones nacionales.

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