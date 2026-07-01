americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Balogun marca el primer gol de la victoria 2-0 ante Bosnia y luego recibe tarjeta roja

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Folarin Balogun adelantó a Estados Unidos ante Bosnia-Herzegovina en el partido de dieciseisavos de final del Mundial con su tercer gol del torneo, y luego recibió una tarjeta roja al inicio de la segunda mitad que obligó a los coanfitriones a jugar con un hombre menos.

Folarin Balogun (20) celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez)
Folarin Balogun (20) celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Balogun celebró su gol con el gesto de “The Silencer” que utiliza LeBron James, el astro de la NBA. Lo hizo dos veces en la noche del miércoles. Pero en la primera que mandó el balón de la red, el gol fue anulado por fuera de juego.

A los 64 minutos, el árbitro brasileño Raphael Claus le mostró una tarjeta roja por una falta en la que pisó el tobillo de Tarik Muharemovic. Claus no señaló inicialmente ninguna tarjeta, pero expulsó a Balogun tras una revisión en video.

Balogun sería suspendido para el partido de octavos de final contra Bélgica si los estadounidenses avanzan.

Después de que su gol fuera anulado por posición adelantada a los 31 minutos, Balogun marcó un gol válido a los 45 45, luego de que el pase de Malik Tillman fuera desviado hacia su trayectoria por el bosnio Stjepan Radeljic al intentar despejar.

El balón se desvió en un pie de Muharemovic y picó delante de Balogun, quien con la zurda lo coló entre el guardameta Nikola Vasilj y el segundo poste. Fue su tercer gol del torneo y el 12do con la selección.

James, de 41 años y máximo anotador histórico de la NBA, ideó esa celebración para acallar a una multitud rival hostil.

Por su parte, James también celebró en redes sociales.

Balogun igualó a Landon Donovan en 2010 con la segunda mayor cantidad de goles de un estadounidense en un Mundial, poniéndose únicamente por detrás de los cuatro de Bert Patenaude en el torneo inaugural de 1930.

Balogun recibió la quinta tarjeta roja de Estados Unidos en un Mundial, después de la de Eric Wynalda contra Checoslovaquia en 1990, Fernando Clavijo contra Brasil en 1994, y Pablo Mastroeni y Eddie Pope contra Italia en 2006.

___

Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

Marco Rubio ordena DEPORTAR a exfuncionarios cubanos del ICAP acusados de espionaje

Marco Rubio ordena DEPORTAR a exfuncionarios cubanos del ICAP acusados de espionaje

Cuba dice estar dispuesta a dialogar con EEUU sobre inversión, migración y salud pese a sanciones

Cuba dice estar dispuesta a dialogar con EEUU sobre inversión, migración y salud pese a sanciones

Grupos de rescatistas buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó en los terremotos ocurridos en La Guaira, Venezuela, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Entre escombros y desesperación, familias de La Guaira acusan al gobierno venezolano de abandono

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU no muestran progreso y lleva sanciones a la ONU

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU "no muestran progreso" y lleva sanciones a la ONU

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter