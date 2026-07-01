Balogun marca el primer gol de la victoria 2-0 ante Bosnia y luego recibe tarjeta roja

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Folarin Balogun (20) celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Balogun celebró su gol con el gesto de “The Silencer” que utiliza LeBron James, el astro de la NBA. Lo hizo dos veces en la noche del miércoles. Pero en la primera que mandó el balón de la red, el gol fue anulado por fuera de juego.

A los 64 minutos, el árbitro brasileño Raphael Claus le mostró una tarjeta roja por una falta en la que pisó el tobillo de Tarik Muharemovic. Claus no señaló inicialmente ninguna tarjeta, pero expulsó a Balogun tras una revisión en video.

Balogun sería suspendido para el partido de octavos de final contra Bélgica si los estadounidenses avanzan.

Después de que su gol fuera anulado por posición adelantada a los 31 minutos, Balogun marcó un gol válido a los 45 45, luego de que el pase de Malik Tillman fuera desviado hacia su trayectoria por el bosnio Stjepan Radeljic al intentar despejar.

El balón se desvió en un pie de Muharemovic y picó delante de Balogun, quien con la zurda lo coló entre el guardameta Nikola Vasilj y el segundo poste. Fue su tercer gol del torneo y el 12do con la selección.

James, de 41 años y máximo anotador histórico de la NBA, ideó esa celebración para acallar a una multitud rival hostil.

Por su parte, James también celebró en redes sociales. Balogun igualó a Landon Donovan en 2010 con la segunda mayor cantidad de goles de un estadounidense en un Mundial, poniéndose únicamente por detrás de los cuatro de Bert Patenaude en el torneo inaugural de 1930. Balogun recibió la quinta tarjeta roja de Estados Unidos en un Mundial, después de la de Eric Wynalda contra Checoslovaquia en 1990, Fernando Clavijo contra Brasil en 1994, y Pablo Mastroeni y Eddie Pope contra Italia en 2006. ___ Vea más cobertura del Mundial de AP aquí FUENTE: AP