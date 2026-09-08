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Baker Mayfield y Buccaneers acuerdan extensión de 3 años por 165 millones, dice fuente de AP

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Baker Mayfield y los Buccaneers de Tampa Bay han acordado una extensión de contrato de tres años por 165 millones de dólares, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

Baker Mayfield, de los Buccaneers de Tampa Bay, calienta antes del partido ante los Chiefs de Kansas City, el sábado 22 de agosto de 2026 (AP Foto/Chris OMeara)
Baker Mayfield, de los Buccaneers de Tampa Bay, calienta antes del partido ante los Chiefs de Kansas City, el sábado 22 de agosto de 2026 (AP Foto/Chris O'Meara) AP

La persona habló bajo condición de anonimato el martes porque el equipo no ha anunciado la extensión del contrato.

Mayfield revitalizó su carrera en Tampa Bay tras reemplazar a Tom Brady a su retiro en 2023. Iba a entrar en la última temporada de su contrato de tres años y 100 millones de dólares con los Bucs.

Mayfield, quien fue la primera selección global del draft de la NFL de 2018 por Cleveland, fue elegido al Pro Bowl en cada una de sus dos primeras temporadas en Tampa mientras guiaba a los Bucs a títulos consecutivos de la División Sur de la Conferencia Nacional.

Fue candidato a Jugador Más Valioso durante la primera mitad de la temporada pasada, cuando el equipo arrancó con una foja de 6-2, pero tuvo dificultades por lesiones y su rendimiento decayó.

Mayfield había fijado como fecha límite para conseguir un nuevo contrato el inicio del campamento de entrenamiento, y percibió una "falta de respeto” cuando no lo obtuvo.

Ahora, ya está hecho.

“He sido bastante directo y honesto sobre lo que siento respecto a Tampa, que sea el hogar de nuestra familia, criar a los niños aquí. Nos encanta estar aquí. Quería que el acuerdo se cerrara y fijé la fecha límite y les dije que después de eso sería todo fútbol americano, y lo decía en serio", refirió Mayfield en julio. "No sé si pensaron que iba a aceptar algunas de las ofertas que me hicieron".

“Estoy en un punto de mi carrera en el que entiendo lo que he aportado a esta franquicia. Primero, estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron —que no se malinterprete eso—. Pero también sé, realmente sé lo que he aportado a esta franquicia, en liderazgo e incluso en el juego. Han sido algunos de los mejores años de mi carrera, y creo que la tendencia sólo va a ir al alza”.

Los Buccaneers, que abren la temporada como visitantes ante Cincinnati, intentarán recuperarse de una marca de 8-9 que los dejó fuera de los playoffs. Los Bucs son los favoritos por consenso en las apuestas para ganar el Sur de la Nacional.

Mayfield, quien se lesionó el hombro izquierdo en un partido a finales de noviembre contra los Rams de Los Ángeles, fue titular en los 17 partidos el año pasado por tercera temporada consecutiva y lanzó para 3.693 yardas y 26 touchdowns, con 11 intercepciones.

Fue su primera temporada en Tampa Bay con menos de 4.000 yardas y su cifra más baja de touchdowns.

Ahora Mayfield no contará con Mike Evans, el líder histórico de la franquicia en recepciones, con 866 atrapadas para 13.052 yardas. Evans firmó con San Francisco en este receso.

Pero los Bucs podrían tener una de las mejores líneas ofensivas de la liga si el frente logra mantenerse saludable.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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