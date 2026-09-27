Baker Mayfield se disloca el pulgar de la mano de lanzar y Buccaneers esperan resonancia

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Baker Mayfield (6), quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, yace tendido en el campo después de sufrir una lesión durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Vikings de Minnesota, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Tampa, Florida. (AP Foto/Jason Behnken) AP

“Tiene el pulgar dislocado. Le van a hacer una resonancia magnética (el lunes) solo para ver exactamente qué es lo que está mal por dentro”, señaló el entrenador Todd Bowles tras la derrota 23-16 ante los Vikings el domingo, que dejó a los Bucs sin victorias en tres partidos por primera vez desde 2014.

Aunque las radiografías no mostraron una fractura en el pulgar derecho, Bowles recalcó que el equipo no conocerá la gravedad de la lesión hasta después de la resonancia.

Mayfield salió del Raymond James Stadium sin hablar con los medios.

Los Bucs han perdido 10 de 12 partidos desde la temporada pasada y el jugador elegido dos veces al Pro Bowl, que ha resucitado su carrera desde que se unió a Tampa Bay en 2023, no ha jugado bien desde que firmó una extensión de contrato por tres años y 165 millones de dólares, menos de una semana antes del inicio de la temporada.

La ofensiva de Tampa Bay anotó dos touchdowns en la derrota del debut de temporada ante Cincinnati y uno en la derrota ante Cleveland. Mayfield conectó con el novato Ted Hurst III para un touchdown de 40 yardas en el primer cuarto el domingo, pero no logró volver a meter a los Bucs en la zona de anotación contra los Vikings.

Mayfield terminó con 17 completos en 34 intentos para 217 yardas y fue capturado seis veces. En el tercer cuarto, le anularon un pase de anotación de 85 yardas a Chris Godwin por una sanción de sujetando.

La última vez que los Bucs comenzaron 0-3, terminaron 2-14 y seleccionaron a Jameis Winston con la primera elección global en el draft siguiente. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP

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