americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Baker Mayfield se disloca el pulgar de la mano de lanzar y Buccaneers esperan resonancia

Acosado durante todo el día por la amenazante presión al pasador de Minnesota, Baker Mayfield volvió a huir de la bolsa de protección —esta vez, corriendo y zigzagueando más de 20 yardas hacia atrás antes de lanzar un pase desesperado que fue interceptado. Aún peor para los Buccaneers de Tampa Bay, la mano con la que lanza el quarterback rozó el brazo del linebacker Blake Cashman en el movimiento de seguimiento.

Baker Mayfield (6), quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, yace tendido en el campo después de sufrir una lesión durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Vikings de Minnesota, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Tampa, Florida. (AP Foto/Jason Behnken)
Baker Mayfield (6), quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, yace tendido en el campo después de sufrir una lesión durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Vikings de Minnesota, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Tampa, Florida. (AP Foto/Jason Behnken) AP

“Tiene el pulgar dislocado. Le van a hacer una resonancia magnética (el lunes) solo para ver exactamente qué es lo que está mal por dentro”, señaló el entrenador Todd Bowles tras la derrota 23-16 ante los Vikings el domingo, que dejó a los Bucs sin victorias en tres partidos por primera vez desde 2014.

Aunque las radiografías no mostraron una fractura en el pulgar derecho, Bowles recalcó que el equipo no conocerá la gravedad de la lesión hasta después de la resonancia.

Mayfield salió del Raymond James Stadium sin hablar con los medios.

Los Bucs han perdido 10 de 12 partidos desde la temporada pasada y el jugador elegido dos veces al Pro Bowl, que ha resucitado su carrera desde que se unió a Tampa Bay en 2023, no ha jugado bien desde que firmó una extensión de contrato por tres años y 165 millones de dólares, menos de una semana antes del inicio de la temporada.

La ofensiva de Tampa Bay anotó dos touchdowns en la derrota del debut de temporada ante Cincinnati y uno en la derrota ante Cleveland. Mayfield conectó con el novato Ted Hurst III para un touchdown de 40 yardas en el primer cuarto el domingo, pero no logró volver a meter a los Bucs en la zona de anotación contra los Vikings.

Mayfield terminó con 17 completos en 34 intentos para 217 yardas y fue capturado seis veces. En el tercer cuarto, le anularon un pase de anotación de 85 yardas a Chris Godwin por una sanción de sujetando.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Destacados del día

¡ESCAPADA DESDE PINAR DEL RÍO! VIDEO capta a cubanos saltando al mar para abordar una lancha

¡ESCAPADA DESDE PINAR DEL RÍO! VIDEO capta a cubanos saltando al mar para abordar una lancha

¡GUITERAS REGRESA, PERO NO ALCANZA! Cuba enfrentará apagones de hasta 1.840 MW este domingo

¡GUITERAS REGRESA, PERO NO ALCANZA! Cuba enfrentará apagones de hasta 1.840 MW este domingo

TRUMP ENFRÍA RUMORES DE INVASIÓN A CUBA: apuesta por un acuerdo con La Habana

TRUMP ENFRÍA RUMORES DE INVASIÓN A CUBA: apuesta por un acuerdo con La Habana

EEUU INTENSIFICA PLANIFICACIÓN MILITAR SOBRE CUBA: evalúa tropas de apoyo para los próximos cuatro meses
ULTIMA HORA

EEUU INTENSIFICA PLANIFICACIÓN MILITAR SOBRE CUBA: evalúa tropas de apoyo para los próximos cuatro meses

Cubanos le han pagado mas de 200 MILLONES de dólares a la EMBAJADA DE CUBA en EEUU en tramites

Cubanos le han pagado mas de 200 MILLONES de dólares a la EMBAJADA DE CUBA en EEUU en tramites

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter