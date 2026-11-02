Baker, Bochy, Maddon y Piniella en la papeleta del comité contemporáneo del Salón de la Fama

Dusty Baker presencia la ceremonia de exaltación del Salón de la Fama del béisbol, el 26 de julio de 2026, en Cooperstown, Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Los exgerentes generales Sandy Alderson y Brian Sabean también aparecen en la papeleta, junto con Ted Turner, el fallecido propietario de los Bravos de Atlanta, y Bill White, exjugador, comentarista y presidente de la Liga Nacional, anunció el Salón el lunes.

Las identidades de los 16 votantes se darán a conocer más cerca de la reunión, y se necesita el 75% de los votos para ser elegido. Cualquiera que resulte seleccionado será exaltado al Salón el próximo 25 de julio, junto con los jugadores elegidos por la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos, cuya votación se anunciará el 19 de enero.

Piniella recibió 11 votos en 2023, cuando Jim Leyland fue elegido, y 11 en 2018, cuando Harold Baines y Lee Smith fueron seleccionados por el comité de la era del juego actual.

El Salón reestructuró en 2022 sus comités de veteranos por tercera vez en 12 años, al establecer paneles para considerar la era contemporánea del béisbol a partir de 1980 y la era clásica del béisbol anterior a 1980. La era contemporánea del béisbol tiene papeletas separadas para jugadores y otra para managers, ejecutivos y árbitros.

Baker, de 77 años, fue jardinero y dos veces All-Star, y bateó para .278 con 242 jonrones y 1.013 carreras impulsadas con los Dodgers de Los Ángeles, Atlanta, los Atléticos de Oakland y los Gigantes de San Francisco entre 1968 y 1986; luego dirigió a los Gigantes (1993-2002), los Cachorros de Chicago (2003-06), Cincinnati (2008-13), Washington (2016-17) y Houston (2020-23). Como piloto, registró marca de 2.183-1.862 en la temporada regular a lo largo de 26 campañas, y ganó el título de la Serie Mundial de 2022. Fue elegido Mánager del Año en 1993, 1997 y 2000.

Bochy, de 71 años, fue receptor con los Astros, los Mets de Nueva York Mets y los Padres de San Diego entre 1978 y 1987; después dirigió a los Padres (1995-2006), los Gigantes (2007-19) y Texas (2023-25). Como mánager, tuvo récord de 2.252-2.266 en la temporada regular durante 28 campañas, y ganó títulos de la Serie Mundial en 2010, 2012, 2014 y 2023. Fue elegido Mánager del Año de la Liga Nacional en 1996.

Maddon, de 72 años, dirigió a los Angelinos (1996, 1999, 2020-22), Tampa Bay (2006-14) y los Cachorros (2015-19). Llevó a los Cachorros en 2016 a su primer título de Serie Mundial desde 1908. Como mánager, acumuló marca de 1.382-1.216 en la temporada regular a lo largo de 19 temporadas y ganó premios de Mánager del Año en 2008, 2011 y 2015.

Piniella, de 83 años, fue Novato del Año de la Liga Americana en 1969 y jardinero All-Star en una ocasión, mientras bateaba para .291 con 102 jonrones y 766 carreras impulsadas con Baltimore, Cleveland, Kansas City y los Yankees entre 1964 y 1984. Dirigió a los Yankees (1986-88), Cincinnati (1990-92), Seattle (1993-2002), Tampa Bay (2003-05) y los Cachorros (2007-10), y compiló un récord de 1.835-1.713 en temporada regular a lo largo de 23 temporadas. Ganó un título de Serie Mundial con los Rojos en 1990 y fue elegido Mánager del Año en 1995, 2001 y 2008.

Alderson, que cumple 79 años el 22 de noviembre, fue gerente general de Oakland de 1983 a 1997 y ayudó a los A’s a ganar el título de la Serie Mundial de 1989. Fue vicepresidente ejecutivo de operaciones de béisbol de las Grandes Ligas de 1998 a 2005, director ejecutivo de los Padres de 2005 a 2009 y trabajó con los Mets como gerente general de 2010 a 2018 y como presidente del equipo de 2020 a 2023.

Sabean, de 70 años, se incorporó a los Yankees como cazatalentos. Ascendió a director de scouting en 1986 y a vicepresidente de desarrollo de jugadores/scouting en 1990. Después se unió a los Gigantes en 1993 como asistente del gerente general y vicepresidente de scouting/personal de jugadores. Fue promovido a vicepresidente sénior de personal de jugadores en 1995 y fue gerente general de 1996 a 2014, ganando tres títulos de Serie Mundial. Sabean fue vicepresidente ejecutivo de operaciones de béisbol de los Gigantes de 2015 a 2018.

Turner, que murió el 6 de mayo a los 87 años, compró a los Braves en 1976 y encabezó al equipo hasta 1996, cuando Turner Broadcasting System se fusionó con Time Warner. Fue un innovador de la radiodifusión, al convertir a WTBS en una superestación con distribución nacional. Sus Bravos ganaron el título de la Serie Mundial de 1995.

White, de 92 años, fue All-Star en cinco temporadas como primera base y jardinero ocasional, y bateó para .286 con 202 jonrones y 870 carreras impulsadas con los Gigantes, San Luis y Filadelfia entre 1956 y 1969. Ganó un título de Serie Mundial con los Cardenales de 1964, fue comentarista de los Yankees de 1971 a 1988 y presidente de la Liga Nacional de 1989 a 1994.

Cada comité se reúne cada tres años. El que analizará la era clásica se reunirá en diciembre de 2027 y la era contemporánea/bateadores en diciembre de 2028.

Los mánagers y árbitros eran elegibles si tenían 10 o más temporadas en Grandes Ligas y se habían retirado hacía cinco años, aunque las personas de 65 años o más son elegibles seis meses después del retiro. Los ejecutivos deben estar retirados durante cinco años, pero los ejecutivos en activo de 70 años o más son elegibles.

Un candidato que no reciba al menos cinco de los 16 votos no es elegible para la siguiente papeleta de ese comité tres años después. Un candidato que no reciba al menos cinco de los 16 votos en múltiples papeletas dejaría de ser elegible para ese comité.

Buster Posey, Jon Lester y Ryan Zimmerman figuran entre los jugadores elegibles por primera vez para la votación de la BBWAA. Entre los que repiten están Chase Utley, Andy Pettitte y el venezolano Félix Hernández.

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FUENTE: AP