Bajo presupuesto y estilos similares: Guardianes enfrenta a Rays en la Serie de Campeonato de la LA

El lanzador de los Rays de Tampa Bay, Drew Rasmussen, habla con los medios antes del entrenamiento para la serie de campeonato de la Liga Americana de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, el domingo 11 de octubre de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Chris O'Meara) AP

El derecho Drew Rasmussen, dos veces All-Star, subirá al montículo por Tampa Bay después de dominar a los Yankees de Nueva York en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana.

El zurdo Foster Griffin abrirá por Cleveland, que se clasificó tarde el domingo tras vencer a los Medias Blancas de Chicago en el Juego 5 de su Serie Divisional.

Los Rays ganaron 98 juegos —la mayor cifra de la Liga Americana— en la temporada regular, barrieron a Nueva York en la Serie Divisional y buscan el tercer banderín en los 29 años de historia de la franquicia.

Cleveland ganó 85 juegos, se vio abajo ante Chicago en la SDLA y se convirtió en apenas el 11.º equipo en remontar un 0-2 en una serie de playoffs al mejor de cinco.

“No creo que todavía lo hayamos asimilado del todo. Pero estamos aquí. Los muchachos están emocionados. Estamos preparados. Estamos listos para salir. Estamos jugando un béisbol realmente bueno ahora mismo”, comentó el mánager de los Guardianes, Stephen Vogt.

El duelo Rays-Yankees fue David contra Goliat en términos de nómina, porque Nueva York abrió la temporada con la tercera más alta de las Grandes Ligas, de 302,8 millones de dólares, y Tampa Bay ocupó el puesto 26 con 90,5 millones.

Pero ahora los Rays se miden a un equipo que gastó todavía menos. Los Guardianes fueron últimos en las mayores con 75,5 millones.

Ambos equipos priorizan el contacto en el plato, la velocidad en las bases, fundamentos sólidos, buen pitcheo y hacer lo que sea necesario para ganar.

Tampa Bay lideró la Liga Americana con un promedio de bateo de .258 y tuvo la menor cantidad de ponches en las mayores. Los Guardianes apenas batearon para .239, no tuvieron a ningún bateador con más de 18 jonrones y registraron la quinta menor cifra de ponches de la liga.

Ambos clubes reforzaron sus plantillas en la fecha límite de cambios. Tampa Bay incorporó al abridor dominicano Freddy Peralta, al receptor Liam Hicks y al relevista Tyler Wells.

Cleveland adquirió a Griffin, al jardinero Jo Adell y al primera base Nathaniel Lowe.

“Sí creo que hay más similitudes que diferencias. Siento que Cleveland nos refleja o nosotros los reflejamos a ellos. Y lo digo con el mayor respeto hacia ellos: la manera en que desarrollan el pitcheo, la manera en que piensan el juego”, dijo el domingo el mánager de los Rays, Kevin Cash.

Enfrentamiento de abridores

Rasmussen llevó una tentativa de juego sin hits hasta la octava entrada en el primer juego de la SDLA, y terminó con 10 ponches en una victoria 1-0. Tuvo marca de 16-5 con efectividad de 2,67 y lideró la Liga Americana con un WHIP de 0,91. Rasmussen ha sido uno de los mejores lanzadores del béisbol desde un procedimiento de “internal brace” en julio de 2023 que lo obligó a perderse más de un año.

“La verdad, me importa muy poco en qué lugar me ponga la gente. Voy a venir todos los días, estar lo más preparado posible, y voy a salir ahí a competir al máximo de mis capacidades, hacer lo mejor posible para ejecutar y darle a nuestro equipo la mejor oportunidad de ganar”, señaló Rasmussen.

Griffin tuvo marca de 3-3 con efectividad de 5,19 en nueve aperturas con Cleveland después del canje. El zurdo de 31 años tuvo marca de 12-3 y efectividad de 3,06 con los Nationals tras pasar las tres temporadas anteriores con los Yomiuri Giants de la Liga Central de Japón.

Griffin ponchó a siete y permitió una carrera en 2 2/3 entradas de relevo en el Juego 3 contra los Medias Blancas.

“Tienen poder, sin duda, y además cuentan con jugadores con muy buen conocimiento del béisbol: avanzar a un corredor con menos de dos outs, saber cuándo pegar el elevado de sacrificio, poner la pelota por el suelo en ciertas situaciones. También tienen velocidad. Son más un equipo completo, en lugar de ser simplemente del 1 al 9 tratando de pegarte un jonrón o de batear con poder”, explicó Griffin.

Productores de carreras

El dominicano Junior Caminero bateó para .276 con 42 jonrones y 101 carreras impulsadas, y se fue de 10-3 con un doble y dos bases por bolas contra los Yankees. El mexicano Jonathan Aranda conectó 22 jonrones —la mejor cifra de su carrera— en la temporada regular y se fue de 12-4 en la SDLA, con un jonrón en el primer juego.

El cubano Yandy Díaz (.293, 22, 85) y Chandler Simpson (.306, 48 robos) son piezas fundamentales de la alineación.

Chase DeLauter lideró a los Guardians con promedio de .287, además de 16 jonrones. Steven Kwan bateó para .282 y Angel Martínez encabezó al equipo con 18 jonrones. Martínez no estuvo en la alineación titular en el Juego 5 contra Chicago después de irse de 15-0 y poncharse ocho veces en los primeros cuatro juegos. El dominicano José Ramírez bateó para .235 en la temporada regular, pero conectó dos jonrones contra los Medias Blancas, incluido un batazo de dos carreras en la victoria 2-0 del Juego 5.

Historia en la SCLA

Los Rays ganaron sus apariciones previas en siete juegos: contra Boston en 2008 y contra Houston en 2020. Perdieron la Serie Mundial en ambas ocasiones, ante Filadelfia y ante los Dodgers de Los Ángeles.

Cleveland tiene marca de 3-3, incluida una derrota en cinco juegos ante los Yankees en 2024, y no gana la Serie Mundial desde 1948, la sequía más larga en las Grandes Ligas.

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FUENTE: AP