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Bajo presión, Márquez se estrena con México en partidos oficiales ante Jamaica

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Después de cuatro ensayos fallidos en partidos de preparación, Rafael Márquez se estrenará en encuentros oficiales como entrenador de la selección de México cuando enfrente como visitante a Jamaica por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Márquez, quien relevó a Javier Aguirre en el cargo en agosto después de ser su asistente por un par de años, no pudo ganar ninguno de los amistosos de la pasada fecha FIFA ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, con empates en los primeros dos y derrotas en los últimos.

Se trata de uno de los peores inicios en la historia de la selección mexicana para un entrenador debutante.

“Simplemente creo que por momentos el equipo mostró lo que queremos ofensiva y defensivamente y que dentro del proyecto dimos oportunidad a gente que venía por primera vez”, dijo Márquez luego de los cuatro encuentros.

Aunque como jugador forjó una carrera legendaria con el Barcelona y con la selección mexicana donde fue capitán en cinco mundiales, como entrenador Márquez solo consiguió experiencia con el Barça Atlètic, el filial del Barcelona, donde dirigió 82 partidos en dos temporadas en los que conquistó 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas.

El ex del Barça justificó el mal arranque de la selección asegurando que le dio oportunidad a muchos jóvenes, pero sabe que el tiempo de experimentos, aunque fue corto, ya llegó a su fin o pondrían en riesgo su pase a las semifinales de este torneo del cual son los campeones defensores.

Por eso Márquez recurrió a jugadores que no citó en septiembre como Julián Quiñones, quien fue figura del equipo con cuatro goles en la pasada Copa del Mundo. También está de regreso el zaguero César Montes, dos veces mundialista y ancla de la defensa.

Aunque México todavía tiene ausente por lesión a su centro delantero titular Raúl Jiménez, parte como favorito ante Jamaica. Los mexicanos ocupan el décimo puesto de la clasificación FIFA, mientras que el equipo caribeño es 69no. El partido de vuelta será el próximo martes en Monterrey, al norte del país.

El equipo que gane esta llave enfrentará en semifinales al ganador entre Haití y Estados Unidos. En el otro lado se miden Guatemala ante Canadá y Panamá contra Curazao.

Las semifinales y la final del torneo se realizarán en el estadio SoFi de Los Ángeles entre el 25 y 28 de marzo del próximo año.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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