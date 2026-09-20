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Azulejos evitan la barrida con triunfo 7-2 ante Texas, líder del Oeste de la Americana

ARLINGTON, Texas (AP) — El primer bate de Toronto, Brett Bateman, se embasó y anotó tres veces, dos de ellas impulsado por Nathan Lukes, y los Azulejos vencieron 7-2 a los Rangers de Texas, líderes de la División Oeste de la Liga Americana, para evitar la barrida en la serie en un duelo entre aspirantes a los playoffs.

Brett Bateman, de los Azulejos de Toronto, corre hacia la tercera base tras un sencillo de Vladimir Guerrero Jr. durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Rangers de Texas, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero)
Brett Bateman, de los Azulejos de Toronto, corre hacia la tercera base tras un sencillo de Vladimir Guerrero Jr. durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Rangers de Texas, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero) AP

Bateman recibió dos bases por bolas ante el abridor de Texas Jacob deGrom (11-10), y anotó con un elevado de sacrificio de Lukes en la primera entrada y con un sencillo impulsor que puso a su equipo al frente de Kazuma Okamota en la quinta. Conectó un doble abriendo la séptima para encender un rally de cuatro carreras, y anotó con un sencillo de Lukes.

Con seis juegos por disputar, los Rangers (78-78) mantuvieron una ventaja de un juego en el Oeste de la Liga Americana después de que Houston (77-79) perdió 4-2 en casa ante Atlanta, campeón del Este de la Liga Nacional. Los Astros tienen el criterio de desempate de la división.

Toronto (77-79) tenía el mismo récord que los Astros, y ambos estaban a 2 1/2 juegos de los Medias Blancas de Chicago por el tercer y último comodín.

Spencer Arrighetti (9-9), el segundo de siete lanzadores de los Azulejos, se llevó la victoria pese a permitir las únicas carreras de Texas en sus dos entradas.

DeGrom, quien ha estado lidiando con una leve tirantez en la ingle, salió en la quinta con las bases llenas y los Rangers abajo 3-2. El relevista zurdo mexico-estadounidense Robert Garcia provocó un rodado para doble matanza que terminó la entrada en su primer lanzamiento.

DeGrom permitió cinco hits, otorgó cuatro bases por bolas y golpeó a otro bateador. Los dos ponches del ganador en dos ocasiones del Premio Cy Young elevaron su total de la temporada a 196, a cuatro de su quinta campaña en su carrera con 200 ponches.

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