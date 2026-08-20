americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Azulejos conectan 3 jonrones y vencen por 5-1 a Rays

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Kazuma Okamoto, Nathan Lukes y Daz Cameron conectaron jonrones, George Springer impulsó dos carreras y Shane Bieber lanzó siete sólidas entradas, y los Azulejos de Toronto vencieron el jueves por 5-1 a los Rays de Tampa Bay.

El bateador de los Azulejos de Toronto, George Springer, conecta un sencillo de dos carreras ante el lanzador de los Rays de Tampa Bay, Casey Legumina, durante la séptima entrada de un partido de béisbol el jueves 20 de agosto de 2026, en San Petersburgo, Florida. (Foto AP/Chris OMeara)
El bateador de los Azulejos de Toronto, George Springer, conecta un sencillo de dos carreras ante el lanzador de los Rays de Tampa Bay, Casey Legumina, durante la séptima entrada de un partido de béisbol el jueves 20 de agosto de 2026, en San Petersburgo, Florida. (Foto AP/Chris O'Meara) AP

Lukes rompió el empate 1-1 con un jonrón para abrir la quinta entrada. Cameron le siguió con un cuadrangular solitario dos bateadores después. Lukes también realizó una atrapada en salto en el jardín derecho en la séptima entrada.

Bieber (5-2) retiró a los primeros nueve bateadores de los Rays antes de que Chandler Simpson llegara a salvo tras un roletazo dentro del cuadro y anotara la única carrera de los Rays con un sencillo del dominicano Junior Caminero. Bieber permitió cuatro hits, no dio bases por bolas y ponchó a siete.

Okamoto, que también conectó un doble, abrió el marcador al iniciar la segunda entrada con su 26º jonrón de la temporada. Lidera a los novatos de la Liga Americana en carreras impulsadas (74) y en hits de extra base (44), y ocupa el segundo lugar en jonrones.

Tres de los seis hits de los Jays ante Ian Seymour (9-4) fueron jonrones solitarios.

El campocorto venezolano de Toronto Andrés Giménez, que se robó dos bases en la segunda entrada, salió después de su roletazo de la cuarta entrada por rigidez en el tendón de la corva derecho.

___

Deja tu comentario

Destacados del día

DE REFUGIADO POLÍTICO A TURISTA EN CUBA: el hombre de la bandera se va a disfrutar del COMUNISMO

DE REFUGIADO POLÍTICO A TURISTA EN CUBA: el hombre de la bandera se va a disfrutar del COMUNISMO

EEUU impone nuevas sanciones contra ocho empresas cubanas, el MICONS y funcionarios vinculados al ICAP

EEUU impone nuevas sanciones contra ocho empresas cubanas, el MICONS y funcionarios vinculados al ICAP

EEUU sanciona al exespía Fernando González Llort y a otras dos figuras vinculadas al ICAP en Cuba

EEUU sanciona al exespía Fernando González Llort y a otras dos figuras vinculadas al ICAP en Cuba

Acusado de matar a machetazos a un cubano en Tampa también es cubano: nuevos detalles del crimen

Acusado de matar a machetazos a un cubano en Tampa también es cubano: nuevos detalles del crimen

Cubana Empleada de Fresco y Más en Homestead es arrestada por fraude organizado dentro del supermercado

Cubana Empleada de Fresco y Más en Homestead es arrestada por fraude organizado dentro del supermercado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter