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¡Ay, bebé! Sam Burns toma el liderato en un Abierto Británico que no planeaba jugar

SOUTHPORT, Inglaterra (AP) — Sam Burns consigue su mejor oportunidad de ganar un major que nunca planeó jugar.

Sam Burns, de Estados Unidos, hace un tiro en el hoyo 16 durante la tercera ronda del Abierto Británico de Golf, en el club de golf Royal Birkdale, el sábado 18 de julio de 2026, en Southport, Inglaterra. (AP Foto/Peter Morrison)
Sam Burns, de Estados Unidos, hace un tiro en el hoyo 16 durante la tercera ronda del Abierto Británico de Golf, en el club de golf Royal Birkdale, el sábado 18 de julio de 2026, en Southport, Inglaterra. (AP Foto/Peter Morrison) AP

Burns siguió su ronda de 62, con el que igualó el récord, con un recorrido de 65 golpes, 5 bajo par, el sábado para construir una ventaja de dos golpes en Royal Birkdale, una semana después de que cambiara de opinión y decidiera volar desde Louisiana para jugar el Abierto Británico, y dos semanas después del nacimiento de su hija.

Quizá aún más impresionante es que Burns jugó con determinación en medio del caos que representa Bryson DeChambeau, quien jugó a su lado y recibió un gran apoyo del público un día después de que protestara de forma teatral una penalización de dos golpes por mejorar el área de su swing.

DeChambeau parece crecerse entre las distracciones, y dos birdies tardíos lo mantuvieron en la pelea. Incluso con un bogey en el hoyo final —después de interactuar en tono juguetón con el público—, DeChambeau firmó tarjeta de 69 y llega a la ronda final a cuatro golpes de distancia.

Burns estaba con 10 bajo par para 200 golpes y con una ventaja de dos sobre Si Woo Kim (67) y Ryan Fox, quien se convirtió en el tercer jugador esta semana en igualar el récord de un major con un recorrido de 62. Eso llevó al neozelandés de par de campo a integrar el grupo final con una opción de lograr su primer major.

También se aferraba a la esperanza Tommy Fleetwood, el favorito local de Southport, que hizo 69 y estaba a cinco golpes. El único que prácticamente faltaba era Scottie Scheffler, el campeón defensor, que volvió a tener problemas para embocar putts y tuvo que conformarse con un 70, quedando a seis golpes.

De los 10 jugadores líderes de cara al domingo, DeChambeau —dos veces campeón del Abierto de Estados Unidos— es el único que ha ganado un major.

Eso no significa que Burns no haya vivido la presión.

Se quedó a un putt de 17 pies de forzar un desempate en el Abierto de Estados Unidos el mes pasado en Shinnecock Hills. Fue líder tras 54 hoyos en el Abierto de Estados Unidos en Oakmont el año pasado y solo se vio frenado por las condiciones húmedas, en las que perdió el control de dos golpes clave por toda el agua en la calle.

Una parte de Burns siente que no tiene nada que perder porque nunca esperó estar en Royal Birkdale. Su esposa, Caroline, tenía previsto dar a luz la semana del Abierto Británico, pero él nunca se retiró. Ella dio a luz a una hija, Belle, el 3 de julio.

“Poder venir aquí fue un extra”, manifestó Burns. “No pensé que hubiera ninguna posibilidad. Mañana será un gran desafío. Pase lo que pase, puedo vivir con el resultado”.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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