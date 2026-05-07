Aviones con mujeres y niños vinculados al Estado Islámico aterrizan en Australia

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Un avión que llevaba a tres mujeres australianas y ocho niños aterrizó en Melbourne, mientras que otro avión, que transportaba a una mujer y a su hijo, llegó a Sydney poco después, según reportes.

El gobierno australiano anunció el miércoles que las 13 personas —que han pasado años en un campamento en el desierto sirio— planeaban regresar a Australia. La policía indicó que las mujeres enfrentan posibles cargos penales relacionados con su presunta permanencia en el llamado califato del grupo Estado Islámico, que se extendía por Siria e Irak.

Los dos vuelos de Qatar Airways despegaron con minutos de diferencia desde Doha con destino a las dos ciudades más grandes de Australia. El QR904, que aterrizó primero en Melbourne, se vio seguido por el QR908 en Sydney.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP