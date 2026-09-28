Avances y pendientes sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México

1. DIÁLOGO MÁS CORDIAL: Uno de los principales cambios fue poder mantener conversaciones sin la crispación a la que se había llegado al final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) sobre todo por la férrea defensa de los militares que había hecho el exmandatario.

2. DETENCIÓN CLAVE: El arresto de Ángel Aguirre, quien fuera en 2014 el gobernador de Guerrero, el estado donde desaparecieron los jóvenes, el político que para las familias simboliza la impunidad del Estado. Pero los abogados destacaron que no se inició su procesamiento por la desaparición de los estudiantes y por ocultar pruebas a través de datos científicos sino por los testimonios de dos funcionarias del Poder Judicial de ese estado.

3. UNA FUNERARIA INVESTIGADA: La detención de los dueños de una funeraria que tenían un crematorio en Iguala, la localidad donde fueron atacados los estudiantes, abrió una nueva línea de investigación. Cuando los padres visitaron el lugar las autoridades les dijeron que había bolsas con restos que databan de 2014. Aunque hay varios detenidos sólo el dueño, Rodolfo Rueda Sebastián, está acusado por el caso de los 43.

4. MÁS USO DE LA TECNOLOGÍA: Después de que la justicia echara por tierra la primera investigación por las innumerables irregularidades, la actual fiscalía y el gobierno de Sheinbaum subrayaron que trabajarían en base a datos científicos. El más importante ha sido el seguimiento de los teléfonos de los estudiantes que llevó a la detención de Mauro Antonio Mazo, relacionado con el uso del celular de uno de los desaparecidos. En 2014 era policía estatal y cuando lo arrestaron era el director de tránsito de Iguala. Cómo llegó el celular a sus manos es una incógnita.