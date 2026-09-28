Avances y pendientes sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México

Las autoridades consideran que los estudiantes fueron asesinados pero sólo se han encontrado fragmentos óseos de tres de ellos. Las familias siguen exigiendo llegar al fondo del caso porque continúan apareciendo versiones encontradas del crimen que causó conmoción dentro y fuera de México y cuya investigación estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones para ocultar la verdad, según la fiscalía federal.
A pesar de que hay decenas de detenidos no hay ningún sentenciado por la desaparición ocurrida el 26 de septiembre de 2014 y al menos seis padres o madres de los 43 han muerto sin conocer la verdad.
A la espera del informe que el gobierno de Sheinbaum presentará el lunes sobre el caso, estos son los principales datos que se expusieron a las familias en el último encuentro con la presidenta.
¿Cuáles son las novedades del caso?
¿Cuáles siguen siendo los grandes pendientes?
1. DIÁLOGO MÁS CORDIAL: Uno de los principales cambios fue poder mantener conversaciones sin la crispación a la que se había llegado al final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) sobre todo por la férrea defensa de los militares que había hecho el exmandatario.
2. DETENCIÓN CLAVE: El arresto de Ángel Aguirre, quien fuera en 2014 el gobernador de Guerrero, el estado donde desaparecieron los jóvenes, el político que para las familias simboliza la impunidad del Estado. Pero los abogados destacaron que no se inició su procesamiento por la desaparición de los estudiantes y por ocultar pruebas a través de datos científicos sino por los testimonios de dos funcionarias del Poder Judicial de ese estado.
3. UNA FUNERARIA INVESTIGADA: La detención de los dueños de una funeraria que tenían un crematorio en Iguala, la localidad donde fueron atacados los estudiantes, abrió una nueva línea de investigación. Cuando los padres visitaron el lugar las autoridades les dijeron que había bolsas con restos que databan de 2014. Aunque hay varios detenidos sólo el dueño, Rodolfo Rueda Sebastián, está acusado por el caso de los 43.
4. MÁS USO DE LA TECNOLOGÍA: Después de que la justicia echara por tierra la primera investigación por las innumerables irregularidades, la actual fiscalía y el gobierno de Sheinbaum subrayaron que trabajarían en base a datos científicos. El más importante ha sido el seguimiento de los teléfonos de los estudiantes que llevó a la detención de Mauro Antonio Mazo, relacionado con el uso del celular de uno de los desaparecidos. En 2014 era policía estatal y cuando lo arrestaron era el director de tránsito de Iguala. Cómo llegó el celular a sus manos es una incógnita.
5. LOS DOCUMENTOS MILITARES: El ejército sigue sin entregar los documentos solicitados por los familiares de las víctimas pese a que hay una sentencia judicial que lo obliga a hacerlo. Actualmente hay 17 militaresbajo proceso pero sólo cuatro están encarcelados, el resto sigue el proceso en libertad. Entre ellos el general José Rodríguez Pérez y el general Rafael Hernández Nieto —comandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala—. El capitán José Martínez Crespo, detenido en 2020, es el único mando encarcelado.
6. EXTRADICIONES PENDIENTES: La principal es la del exjefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien se encuentra en Israel y es solicitado por tortura y desaparición forzada. Se lo considera uno de los artífices de la primera versión oficial que resultó ser falsa. México también ha pedido extradiciones a Estados Unidos, como la de quien ejercía de juez de barandilla de Iguala —el encargado de cualquier detención— el día de los hechos.
7. SUPERVISIÓN INTERNACIONAL: Los avances clave del caso se realizaron gracias a un equipo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron durante años pero acabaron dejando el país debido a los obstáculos de la anterior administración. Los abogados de las víctimas aseguran que volver a tener una supervisión internacional es clave para dar confianza a las familias.
8. SIN AVANCES SOBRE EL MÓVIL: La principal hipótesis es que el ataque estuvo vinculado con el tráfico de heroína de Iguala a Chicago que realizaba un cártel local, presuntamente coludido con autoridades locales, estatales y federales.